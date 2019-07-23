Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамствоРИА Новости 16:40

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику. "Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", — заявил он в эфире телеканала "Россия-24".
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