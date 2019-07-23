Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамствоРИА Новости 16:40
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику. "Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", — заявил он в эфире телеканала "Россия-24".
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Наука
В Британии нашли могилу галльского борца против римлян
Во время Галльской войны Юлий Цезарь писал, что жители Британии поддерживали галлов и сражались против римлян.
Обновлено в 10:27
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Экономика
Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
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Происшествия
Экс-замглавы ФСИН грозит 9 лет колонии
Обновлено в 16:38
Политика
Определены шансы Украины на сближение с Россией
Аналитики рейтингового агентства Moody’s оценили шансы Украины на сближение с Россией после выборов в Верховую Раду.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс спровоцировала слухи о помолвке
Рассматривая фотографии, поклонники певицы обратили внимание на кольцо на пальце Бритни, которое напоминает помолвочное, и сразу же начали поздравлять ее с помолвкой.
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Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не скрывает своих чувств к Константину Богомолову
Ксения Собчак поделилась с подписчиками своей странички в Instagram романтичным видео с Константином Богомоловым, которому 23 июля исполнилось 44 года.
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Происшествия
Женщине оторвало ногу на эскалаторе в ТЦ в Китае
Обновлено в 21:50
Авто
Volkswagen выпустил миллионный Touareg
С конвейера завода Volkswagen в Братиславе сошел миллионный Touareg; по этому случаю производитель представил специальную версию модели — One million.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Суд продлил арест Михаилу Абызову на три месяца
Обновлено в 13:43
Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено в 10:30
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04
Гаджеты
Parallels представила Toolbox 3.5 для Windows и Mac
Parallels выпустила новую версию Parallels Toolbox 3.5 для Windows и Mac с постоянно расширяемым набором из более чем 30 полезных утилит для Windows и Mac.
Обновлено в 09:47
Здоровье
В Госдуме предложили разрешить частным клиникам вакцинацию
Предлагаемые изменения в законодательстве повысят доступность вакцинации для населения, считает депутат.
Обновлено в 20:43
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
Обновлено в 22:16
Футбол
Гацкан перешел в «Крылья Советов»
Обновлено в 08:26
Происшествия
Оппозиционного ингушского журналиста обвинили в хранении наркотиков
Арестованному неделю назад журналисту оппозиционного ингушского издания "Фортанга" Рашиду Майсигову предъявили окончательное обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере.
Обновлено в 13:14
Политика
США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР
Штаты выдвинули обвинения против четырех граждан КНР и китайской компании в нарушении санкций в отношении КНДР, сообщил минюст США во вторник.
Обновлено в 13:43
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» музыкантами Metallica
Сын лидера «Кино» Александр Цой дал оценку исполнению песни отца «Группа крови» американской группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено в 20:50
Единоборства
Однорукий боец Ник Ньюэлл подписал контракт с Bellator
Американский боец Ник Ньюэлл, у которого левая рука ампутирована по локоть, подписал контракт с организацией Bellator, сообщает The Courant.
Обновлено в 18:53
Футбол
Мораес может перейти из «Шахтера» в «Рому»
Как информирует Calciomercato.it, нападающего в своей команде хочет видеть главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, ранее работавший с Мораесом в "Шахтере".
Обновлено в 17:57
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено в 06:28
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено в 00:55
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Футбол
«Реал» в товарищеском матче одолел в серии пенальти «Арсенал»
В американском Мэриленде в матче Международного кубка чемпионов "Реал" победил "Арсенал", передает "Чемпионат.com".
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