Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Ранее в интервью Euronews Зурабишвили заявила, что изменение позиции российской стороны может стать основой для возобновления контактов между Москвой и Тбилиси. Кроме того, по ее словам, Россия должна понять, что диалог не должен "строиться на принуждении".
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В России назвали ответное условие для диалога с Грузией

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Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
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У здания офиса президента Украины проходит акция против Арсена Авакова

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Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвинила бывшего сотрудника компании Google Энтони Левандовски в похищении информации о беспилотных автомобилях компании, которая является коммерческой тайной.
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Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу

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12 боевых самолетов приземлились на автомагистраль в Татарстане

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Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
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В Стамбуле определили лучшего мастера по приготовлению осетинского пива

Отборочный этап конкурса "Осетинское пиво" прошел в Стамбуле, его победительницей стала представительница осетинской диаспоры Нихал Кудакова.
ТАСС 16:56
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Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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Крымчанину дали 10 лет тюрьмы за участие в украинском нацбатальоне

Кировский районный суд Крыма приговорил к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год 22-летнего Дилявера Гафарова, которого обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Украины.
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Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri

В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.
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Известная джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции

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Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 28 августа

Любое космическое тело размером больше 100-150 метров, пересекающее орбиту Земли на расстоянии менее 7 479 894 километров (19,5 расстояний до Луны) зачисляется учеными в категорию «потенциально опасных».
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
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Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип

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Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук

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Армия и оружие

На МАКС-2019 представили экспортный вариант МиГ-35

Глава корпорации «МиГ» Илья Тарасенко отметил, что экспортная версия истребителя поколения 4++ оборудована радаром, имеющим активную фазированную решетку.
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Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года

Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
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Британка убила своего отца пультом от телевизора

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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
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«Динамо» находится в шаге от приобретения форварда «Палмейраса» Борхи

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Борис Хлебников устроит премьеру сериала «Шторм» в Петербурге

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