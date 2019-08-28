Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Ранее в интервью Euronews Зурабишвили заявила, что изменение позиции российской стороны может стать основой для возобновления контактов между Москвой и Тбилиси. Кроме того, по ее словам, Россия должна понять, что диалог не должен "строиться на принуждении".
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