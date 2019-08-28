Ранее в интервью Euronews Зурабишвили заявила, что изменение позиции российской стороны может стать основой для возобновления контактов между Москвой и Тбилиси. Кроме того, по ее словам, Россия должна понять, что диалог не должен "строиться на принуждении".

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Футбол «Болтон» нашел нового владельца и не будет расформирован 27 августа EFL дала клубу двухнедельную отсрочку либо на поиск нового владельца, либо на предоставление финансовых гарантий своего дальнейшего существования.

Футбол Самедов стал одноклубником Павлюченко в клубе Д4 «Знамя» из Ногинска Клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Космос NASA: к Земле приближаются два крупных астероида По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.

Авто Компании Toyota и Suzuki создали альянс Компании Toyota и Suzuki заявили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что означает создание альянса со взаимным приобретением акций.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Общество В РАНХиГС назвали число самозанятых в России Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек.

Политика В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.

Теннис Роджер Федерер вышел в третий круг US Open Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер преодолел барьер второго круга на Открытом чемпионате США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке.

Футбол Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Политика Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.

Происшествия В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Футбол «Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони «Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.

Политика Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке МАКС-2019 вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрел новейший российский истребитель Су-57.

Футбол Защитник ФК «Тамбов» Гогуа может перейти в ЦСКА Защитник футбольного клуба "Тамбов" Седрик Гогуа может перейти в московский ЦСКА.