Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Ранее в интервью Euronews Зурабишвили заявила, что изменение позиции российской стороны может стать основой для возобновления контактов между Москвой и Тбилиси. Кроме того, по ее словам, Россия должна понять, что диалог не должен "строиться на принуждении".
Читать в источнике
Комментировать719

Подробнее о событии

В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией

RT на русском18:13

В России назвали ответное условие для диалога с Грузией

Lenta.ru15:19

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

ТАСС03:42

В Госдуме призвали Зурабишвили быть «мягче в своей позиции» к России

Дума ТВ10:01

Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой

РБК05:27

Президент Грузии назвала условие сближения с Россией

Московский Комсомолец04:16

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

РИА Новости12:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Футбол

Игрок «ПСЖ» Ареоля может продолжить карьеру в «Реале»

Игрок "ПСЖ" Альфонс Ареоля может продолжить карьеру в "Реале", сообщает AS.
Газета.Ru 17:29
Футбол

«Болтон» нашел нового владельца и не будет расформирован

27 августа EFL дала клубу двухнедельную отсрочку либо на поиск нового владельца, либо на предоставление финансовых гарантий своего дальнейшего существования.
Sports.ru 14:59
Происшествия

В смерти россиянки после удаления зуба обвинили пьяных врачей

Lenta.ru 11:11
Футбол

Самедов стал одноклубником Павлюченко в клубе Д4 «Знамя» из Ногинска

Клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.
Бомбардир.ру 18:20
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Космос

NASA: к Земле приближаются два крупных астероида

По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Политика

Стало известно решение украинского суда по делу Кирилла Вышинского

Военное обозрение 05:26
Кино

Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант 09:48
Авто

Компании Toyota и Suzuki создали альянс

Компании Toyota и Suzuki заявили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что означает создание альянса со взаимным приобретением акций.
32CARS.ru 08:54
Происшествия

Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Здоровье

Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Sport24.ru 03:31
Общество

В РАНХиГС назвали число самозанятых в России

Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек.
Российская газета 07:54
Политика

В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Теннис

Роджер Федерер вышел в третий круг US Open

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер преодолел барьер второго круга на Открытом чемпионате США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке.
Вести.Ru 16:22
Футбол

Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук

Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Политика

Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару

Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Происшествия

В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ

ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
ТАСС 05:39
Футбол

«Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони

«Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.
Евро-футбол.ру 17:27
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве

Газета.Ru 12:15
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом

На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.
WomanHit.ru 04:18
Политика

Зеленский выбрал экономиста на пост премьер-министра

Капитал страны вчера в 13:48
Политика

Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке МАКС-2019 вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрел новейший российский истребитель Су-57.
Газета.Ru вчера в 06:53
Общество

Мосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении акции 31 августа

Коммерсантъ 09:50
Футбол

Защитник ФК «Тамбов» Гогуа может перейти в ЦСКА

Защитник футбольного клуба "Тамбов" Седрик Гогуа может перейти в московский ЦСКА.
Онлайн Тамбов.ру 05:30
Единоборства

Украинец Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира

Sport24.ru 04:13
Кино

Борис Хлебников представит премьеру своего нового сериала в Петербурге

Режиссер Борис Хлебников, который известен широкому зрителю по картине «Аритмия», представит в Петербурге сериал под названием «Шторм».
Невские Новости 17:27
Общество

Умер создавший колонию «Белый лебедь» генерал ФСИН

Известия 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
Обострение ситуации между Грузией и РоссиейБольше новостей по теме
Главное