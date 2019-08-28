Политика
РИА НовостиВ Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Ранее в интервью Euronews Зурабишвили заявила, что изменение позиции российской стороны может стать основой для возобновления контактов между Москвой и Тбилиси. Кроме того, по ее словам, Россия должна понять, что диалог не должен "строиться на принуждении".
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Футбол
Игрок «ПСЖ» Ареоля может продолжить карьеру в «Реале»
Игрок "ПСЖ" Альфонс Ареоля может продолжить карьеру в "Реале", сообщает AS.
Газета.Ru 17:29
Футбол
«Болтон» нашел нового владельца и не будет расформирован
27 августа EFL дала клубу двухнедельную отсрочку либо на поиск нового владельца, либо на предоставление финансовых гарантий своего дальнейшего существования.
Sports.ru 14:59
Футбол
Самедов стал одноклубником Павлюченко в клубе Д4 «Знамя» из Ногинска
Клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.
Бомбардир.ру 18:20
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Политика
Стало известно решение украинского суда по делу Кирилла Вышинского
Военное обозрение 05:26
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант 09:48
Авто
Компании Toyota и Suzuki создали альянс
Компании Toyota и Suzuki заявили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что означает создание альянса со взаимным приобретением акций.
32CARS.ru 08:54
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Общество
В РАНХиГС назвали число самозанятых в России
Еще 12,4 процента опрошенных с различной периодичностью работают на дополнительной работе в качестве самозанятых - это около 9-10 миллионов человек.
Российская газета 07:54
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Теннис
Роджер Федерер вышел в третий круг US Open
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер преодолел барьер второго круга на Открытом чемпионате США по теннису, который в эти дни проходит в Нью-Йорке.
Вести.Ru 16:22
Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Политика
Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ
ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
ТАСС 05:39
Футбол
«Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони
«Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.
Евро-футбол.ру 17:27
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Газета.Ru 12:15
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.
WomanHit.ru 04:18
Политика
Зеленский выбрал экономиста на пост премьер-министра
Капитал страны вчера в 13:48
Политика
Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке МАКС-2019 вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрел новейший российский истребитель Су-57.
Газета.Ru вчера в 06:53
Футбол
Защитник ФК «Тамбов» Гогуа может перейти в ЦСКА
Защитник футбольного клуба "Тамбов" Седрик Гогуа может перейти в московский ЦСКА.
Онлайн Тамбов.ру 05:30
Единоборства
Украинец Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира
Sport24.ru 04:13
Кино
Борис Хлебников представит премьеру своего нового сериала в Петербурге
Режиссер Борис Хлебников, который известен широкому зрителю по картине «Аритмия», представит в Петербурге сериал под названием «Шторм».
Невские Новости 17:27