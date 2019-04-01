В Госдуме порекомендовали не признавать итоги выборов на УкраинеМосковский Комсомолец 03:06

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Об этом ТАСС в понедельник сообщил его глава Леонид Калашников, комментируя предварительные результаты голосования.

с чего всё началось

На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом.

Как отметил парламентарий, в первом туре выборов не смогли принять участие в голосовании многие жители юго-восточных регионов Украины и те граждане, которые проживают в России. По его словам, речь идёт о трети избирателей.

В Госдуме порекомендовали не признавать итоги выборов на Украине

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