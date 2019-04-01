Политика

В Госдуме порекомендовали не признавать итоги выборов на УкраинеМосковский Комсомолец 03:06

Как отметил парламентарий, в первом туре выборов не смогли принять участие в голосовании многие жители юго-восточных регионов Украины и те граждане, которые проживают в России. По его словам, речь идёт о трети избирателей.
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Леонид Калашников
На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом.
— Леонид Калашников, российский политикТАСС 00:21
с чего всё началось

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять заявление о непризнании выборов на Украине

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Об этом ТАСС в понедельник сообщил его глава Леонид Калашников, комментируя предварительные результаты голосования.
ТАСС00:39

Подробнее о событии

«Дело за Советом». Профильный комитет Госдумы рекомендует не признавать итоги выборов на Украине

Фонтанка.Ру02:06

В Госдуме посоветовали не признавать выборы на Украине

URA.Ru01:52

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять заявление о непризнании выборов на Украине

ТАСС00:39

Госдуме рекомендуют не признавать выборы на Украине

News.ru01:28

Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на Украине

РБК01:16

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Эхо Москвы01:31

Профильный комитет Госдумы рекомендовал не признавать итоги выборов на Украине

Говорит Москва00:46
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