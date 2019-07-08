Политика

В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из ГрузииИзвестия 07:37

Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на Совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
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На заседании Совета Госдумы в понедельник будет обсуждаться возможный запрет на импорт в Россию грузинских вин и воды из Грузии, сообщил
 на странице в Facebook вице-спикер Госдумы, лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов.
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