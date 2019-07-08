с чего всё началось

Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на Совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.

В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии

Происшествия Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор До 15 июля обещано поставить на УАЗ еще 12 усовершенсивованных двигателей, предназначенных специально для "Патриотов" с автоматом.

Политика Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Футбол УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.

Политика Путин назначил Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.

Экономика Алкоэнергетики вернут в российские магазины По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.

Политика МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.

Армия и оружие Опубликовано видео «передовой» сборки F-35 В Сети был размещен ролик, демонстрирующий сборку одного из участков боевого самолета F-35 Lightning II, относящегося к 5-му поколению истребителей.

Происшествия Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.

Авто Названа цена на новый пикап JAC T6 Компания «Джак автомобиль» (официальный дистрибьютор китайского автопроизводителя JAC Motors) анонсировала стоимость нового пикапа JAC T6, который поступит в продажу 1 сентября 2019 года.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.

Политика Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.

Авто Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.

Происшествия Экс-кандидат на пост губернатора Кузбасса задержан за вымогательство Как сообщалось, в 2018 году Смирнов выдвигался для участия в досрочных выборах губернатора Кемеровской области.

Происшествия В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району "По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.

Армия и оружие Партия АК-74М последней модификации поступила в ЦВО Крупная партия АК-74М прибыла в Центральный военный округ, о чём сообщает служба ракетно-артиллерийского вооружения ЦВО.

Общество Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).

Наука Пляжи Карибского побережья загрязнены водорослями Масса разлагающихся водорослей, которые выделяют сероводород, накапливается в том числе на пляжах популярных у российских туристов Доминиканы и Мексики.

Футбол Райола подтвердил, что Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом» Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщил его агент Мино Райола.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Происшествия Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове «Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.

Музыка Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков» Алла Пугачева призналась, что не осмелилась бы исполнять подобную композицию и решила отдать ее коллективу «Ленинград», посчитав, что их репертуар как раз в подобном жанре.

Спорт Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.

Гаджеты Xiaomi дарит беспроводные наушники Redmi Airdots покупатлям Redmi K20 Компания Xiaomi продолжает рекламную кампанию недавно выпущенного смартфона Redmi K20.