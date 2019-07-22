Экономика

В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое маслоRT на русском 11:42

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%, сообщает ФАН. Соответствующую поправку внесли к проекту о снижении НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%.
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В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое масло

RT на русском11:42

Власти снова решили поменять НДС

Московский Комсомолец12:19

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС на пальмовое масло

Росбалт06:57

Бюджетный комитет Госдумы одобрил повышение НДС на пальмовое масло до 20%

РИА Новости06:26

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло

ТАСС06:16

Новости Тулы: на отечественные ягоды введут льготный НДС

Тульская служба новостейвчера в 03:08

Госдума снизит налоги на фрукты: чтобы ели больше витаминов

Sibnet Новости20 июля в 08:46
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:00, Вашингтон
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Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
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Власти США ввели санкции в отношении компании из КНР за покупку нефти у Ирана.
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя продолжающийся подсчет голосов на выборах в Верховную раду, увидел у украинцев желание попасть в рабство.
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