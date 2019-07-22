Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%, сообщает ФАН. Соответствующую поправку внесли к проекту о снижении НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%.

В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое масло

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