Экономика
В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое маслоRT на русском 11:42
Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%, сообщает ФАН. Соответствующую поправку внесли к проекту о снижении НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:00, Вашингтон
Футбол
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах
В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Депутата Госсовета Коми обнаружили мертвым родственники
Тело Чупрова обнаружили его родственники в квартире в Сыктывкаре в минувшее воскресенье, 21 июля.
Обновлено в 08:45
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Политика
Партия Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду
Обновлено вчера в 13:25
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
Обновлено в 02:28
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Максим Виторган засветился на отдыхе с Нино Нинидзе
Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе были замечены на отдыхе в Одессе, где они провели несколько дней.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково»
Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Наука
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Футбол
«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб
Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
Обновлено в 09:53
Политика
США ввели санкции против китайской компании за покупку иранской нефти
Власти США ввели санкции в отношении компании из КНР за покупку нефти у Ирана.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемым в теракте в метро Петербурга
Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в понедельник до 12 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении 11 фигурантов дела о взрыве в метрополитене 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 13:00
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Авто
Названы самые угоняемые машины в РФ
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено вчера в 22:08
Музыка
Сергей Шнуров признался, что все в жизни делает ради денег
Обновлено в 08:34
Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 04:19
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков
В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 13:41
Политика
Турчинов после выборов в Раду заявил о желании украинцев стать рабами
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя продолжающийся подсчет голосов на выборах в Верховную раду, увидел у украинцев желание попасть в рабство.
Обновлено в 12:50
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы
В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов.
Обновлено в 13:06
Политика
Скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Обновлено вчера в 10:34
Энергетика
Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Машинист подвез клиента BlaBlaCar в кабине поезда
Машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, "подбросил" попутчика из сервиса BlaBlaCar в кабине состава.
Обновлено в 09:13