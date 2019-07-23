Экономика
В России НДС на пальмовое масло может вырасти до 20%ГлобалМСК.ру 22 июля в 18:15
В России пальмовое масло предложили лишить льгот и обложить НДС в 20%. Внесение поправок в закон о снижение налоговой ставки инициировала Госдума. Глава комитета по налогам и бюджету Андрей Макаров рассказал, что сейчас пальмовое масло облагается сниженной ставкой в 10%.
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