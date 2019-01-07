В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

с чего всё началось

В 2018 году мы добились важного шага - принятия закона о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Но сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей.

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Политика Политика Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист

Общество Общество В Россию придут аномальные морозы Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.

Происшествия Происшествия Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах

Политика Политика Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.

Политика Политика СМИ: Япония предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам

Экономика Экономика В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.

Экономика Экономика Amazon стала самой дорогой компанией Технологическая компания Amazon обогнала всех конкурентов по капитализации, сообщила The Wall Street Journal.

Спорт Спорт Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.

Политика Политика Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.

Политика Политика Антикоррупционную комиссию ООН выслали из Гватемалы Власти Гватемалы объявили, что прекращают полномочия страны Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью (GICIG), спонсируемой ООН, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на гватемальского министра иностранных дел Сандру Ховель.

Происшествия Происшествия Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.

Политика Политика Премьер Франции назвал общее число приговоров «желтым жилетам» С начала акций протеста так называемых «желтых жилетов» французские суды вынесли более 1 тыс. приговоров по делам, связанным с митингами, заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп телеканалу TF1, передает FrancetvInfo.

Авто Авто Илон Маск подтвердил начало строительства завода Tesla в Шанхае «С нетерпением жду сегодня запуска завода по производству Tesla в Шанхае!» — отметил Маск.

Происшествия Происшествия В Челябинске волк напал на ребенка в парке В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.

Политика Политика The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Общество Общество Канадский журналист оценил успехи России в борьбе за трезвость Двенадцать лет назад жители России употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, однако сейчас данный показатель приближается к 10 литрам – к уровню Франции и Германии, пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.

Кино Кино HBO показал кадры новых серий «Игры престолов» и «Хранителей» Телеканал HBO опубликовал новые кадры последнего сезона сериала «Игра престолов», а также нового шоу «Хранители».

Технологии Технологии Mastercard убрала название из логотипа Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.

Армия и оружие Армия и оружие Боевики «Джебхат ан-Нусры» штурмуют сирийский Атариб на западе Алеппо На западе сирийской провинции Алеппо в городе Атариб начались вооруженные столкновения между боевиками движения «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) и вооруженной оппозицией, передает ливанский телеканал al-Mayadeen.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган заявил о поражении террористов в Сирии Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в военном отношении потерпели поражение в Сирии.

Происшествия Происшествия Россиянин лишился на год Шенгена из-за превышения скорости в Эстонии После трехдневного ареста лихач был депортирован в Россию с лишением права посещать страны Шенгена в течение года, сообщает 7 января «Интерфакс» со ссылкой на данные эстонских правоохранителей.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.

Религия Религия Патриарх Кирилл поздравил работающего на МКС космонавта с Рождеством Российский космонавт Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, в Рождество пообщался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха.

Происшествия Происшествия Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание.

Политика Политика Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине

Происшествия Происшествия Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.

Политика Политика Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.

Политика Политика В Белом доме изучают возможность введения ЧП в США ради «стены Трампа» Американская администрация рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайного положения с целью получения финансирования на строительство стены на границе Соединённых Штатов с Мексикой.