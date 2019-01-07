В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

с чего всё началось

В 2018 году мы добились важного шага - принятия закона о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Но сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей.

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Финансы Финансы Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Экономика Экономика Amazon стала самой дорогой компанией в мире Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.

Экономика Экономика Прибыль Samsung в четвертом квартале упала на 29% «Запасы чипов сильно растут на фоне замедления спроса после того как международные IT-компании чрезмерно инвестировали в серверы дата-центров в первой половине прошлого года»,— отмечает аналитик SK Securities Ким Юн У. В Samsung заявили, что на прибыль в первом квартале также негативно повлияет этот фактор.

Энергетика Энергетика На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43% В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.

Экономика Экономика Основатель Oracle раскрыл данные о вложениях в Tesla В конце декабря 2018 года Эллисон вошел в совет директоров Tesla в рамках соглашения с SEC, требовавшей от компании ввода двух независимых представителей в совет директоров.

Экономика Экономика В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема.

Экономика Экономика Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.

Энергетика Энергетика Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках «В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.

Экономика Экономика Китайцы получили рекордное число патентов на свои изобретения В 2018 году китайские изобретатели получили в США рекордное число патентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).

Экономика Экономика Технопарк Белоруссии и Китая получил статус территориальной ОЭЗ Совместный с КНР индустриальный парк "Великий камень" наделен в Белоруссии статусом территориальной особой экономической зоны (ОЭЗ), что обеспечило его резидентов максимально возможным в рамках Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объемом таможенных преимуществ, сообщили во вторник в Минэкономики республики.

Экономика Экономика В почтовых отделениях на Украине откроются обменники валют Жители и гости Украины с февраля 2019 года получат возможность продать и купить валюту не только в банках и специализированных пунктах обмена, но и в почтовых отделениях, сообщается 4 января на сайте украинского Нацбанка (НБУ).

Экономика Экономика Закон о пенсионной реформе обжалуют в Конституционном суде Грузии Грузинская неправительственная организация «Демократическая инициатива Грузии», членом правления которой является один из бывших чиновников правительства Саакашвили Георгий Тугуши, обжалует закон о накопительной пенсионной системе в Конституционном суде Грузии.

Экономика Экономика Страхование живет полной жизнью В уходящем году были приняты законы о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций природного характера, о финомбудсмене, о санации страховщиков, о господдержке в агростраховании.

Финансы Финансы Валютные резервы Китая в 2018 году снизились на 2,1% Объем валютных резервов Китая за 2018 год сократился в годовом исчислении на 2,1%, до $3,07 трлн.