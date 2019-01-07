Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Российская газета
вчера в 07:50

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Российская газетавчера в 07:50
Михаил Шмаков
В 2018 году мы добились важного шага - принятия закона о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Но сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей.
— Михаил Шмаков, политикГазета.Ru вчера в 04:02
с чего всё началось

МРОТ хотят увеличить в два раза

В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Российская газета06 января в 22:00

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В Госдуме оценили предложение профсоюзов увеличить МРОТ в два раза

RT на русскомвчера в 08:16

В Госдуме поддержали идею удвоить минимальный размер оплаты труда

Эхо Москвывчера в 10:13

В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ

РИА Новостивчера в 08:50

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Российская газетавчера в 07:50

В Госдуме поддержали идею вдвое повысить минимальную зарплату

URA.Ruвчера в 06:42

Глава федерации профсоюзов предложил увеличить МРОТ в два раза

Коммерсантъвчера в 05:07

Глава федерации профсоюзов предложил увеличить МРОТ вдвое

РБКвчера в 04:21

В России поднимут «минималку» до 25 тысяч рублей

Вести.UZвчера в 07:35
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Финансы

Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря

В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика

Прибыль Samsung в четвертом квартале упала на 29%

«Запасы чипов сильно растут на фоне замедления спроса после того как международные IT-компании чрезмерно инвестировали в серверы дата-центров в первой половине прошлого года»,— отмечает аналитик SK Securities Ким Юн У. В Samsung заявили, что на прибыль в первом квартале также негативно повлияет этот фактор.
Обновлено в 08:29
Энергетика

На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%

В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
Экономика

Основатель Oracle раскрыл данные о вложениях в Tesla

В конце декабря 2018 года Эллисон вошел в совет директоров Tesla в рамках соглашения с SEC, требовавшей от компании ввода двух независимых представителей в совет директоров.
Обновлено в 09:45
Экономика

В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика

Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit

В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
Обновлено в 00:10
Энергетика

Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках

«В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.
Обновлено в 04:25
Экономика

Китайцы получили рекордное число патентов на свои изобретения

В 2018 году китайские изобретатели получили в США рекордное число патентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).
Обновлено в 01:34
Экономика

Технопарк Белоруссии и Китая получил статус территориальной ОЭЗ

Совместный с КНР индустриальный парк "Великий камень" наделен в Белоруссии статусом территориальной особой экономической зоны (ОЭЗ), что обеспечило его резидентов максимально возможным в рамках Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объемом таможенных преимуществ, сообщили во вторник в Минэкономики республики.
Обновлено в 06:19
Экономика

В почтовых отделениях на Украине откроются обменники валют

Жители и гости Украины с февраля 2019 года получат возможность продать и купить валюту не только в банках и специализированных пунктах обмена, но и в почтовых отделениях, сообщается 4 января на сайте украинского Нацбанка (НБУ).
Обновлено в 05:44
Экономика

Закон о пенсионной реформе обжалуют в Конституционном суде Грузии

Грузинская неправительственная организация «Демократическая инициатива Грузии», членом правления которой является один из бывших чиновников правительства Саакашвили Георгий Тугуши, обжалует закон о накопительной пенсионной системе в Конституционном суде Грузии.
Обновлено в 08:29
Экономика

Страхование живет полной жизнью

В уходящем году были приняты законы о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций природного характера, о финомбудсмене, о санации страховщиков, о господдержке в агростраховании.
Обновлено в 05:30
Финансы

Валютные резервы Китая в 2018 году снизились на 2,1%

Объем валютных резервов Китая за 2018 год сократился в годовом исчислении на 2,1%, до $3,07 трлн.
Обновлено вчера в 06:03
Экономика

Власти Украины задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен

В Минэнергоугля Украины сообщили, что государственные угледобывающие предприятия страны задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен.
Обновлено вчера в 09:08
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