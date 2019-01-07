Экономика
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Российская газетавчера в 07:50
Оценить
В 2018 году мы добились важного шага - принятия закона о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Но сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей.
— Михаил Шмаков, политикГазета.Ru вчера в 04:02
с чего всё началось
В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.Российская газета06 января в 22:00
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Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Прибыль Samsung в четвертом квартале упала на 29%
«Запасы чипов сильно растут на фоне замедления спроса после того как международные IT-компании чрезмерно инвестировали в серверы дата-центров в первой половине прошлого года»,— отмечает аналитик SK Securities Ким Юн У. В Samsung заявили, что на прибыль в первом квартале также негативно повлияет этот фактор.
Обновлено в 08:29
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%
В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
Экономика
Основатель Oracle раскрыл данные о вложениях в Tesla
В конце декабря 2018 года Эллисон вошел в совет директоров Tesla в рамках соглашения с SEC, требовавшей от компании ввода двух независимых представителей в совет директоров.
Обновлено в 09:45
Экономика
В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика
Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit
В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
Обновлено в 00:10
Энергетика
Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках
«В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.
Обновлено в 04:25
Экономика
Китайцы получили рекордное число патентов на свои изобретения
В 2018 году китайские изобретатели получили в США рекордное число патентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).
Обновлено в 01:34
Экономика
Технопарк Белоруссии и Китая получил статус территориальной ОЭЗ
Совместный с КНР индустриальный парк "Великий камень" наделен в Белоруссии статусом территориальной особой экономической зоны (ОЭЗ), что обеспечило его резидентов максимально возможным в рамках Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объемом таможенных преимуществ, сообщили во вторник в Минэкономики республики.
Обновлено в 06:19
Экономика
В почтовых отделениях на Украине откроются обменники валют
Жители и гости Украины с февраля 2019 года получат возможность продать и купить валюту не только в банках и специализированных пунктах обмена, но и в почтовых отделениях, сообщается 4 января на сайте украинского Нацбанка (НБУ).
Обновлено в 05:44
Экономика
Закон о пенсионной реформе обжалуют в Конституционном суде Грузии
Грузинская неправительственная организация «Демократическая инициатива Грузии», членом правления которой является один из бывших чиновников правительства Саакашвили Георгий Тугуши, обжалует закон о накопительной пенсионной системе в Конституционном суде Грузии.
Обновлено в 08:29
Экономика
Страхование живет полной жизнью
В уходящем году были приняты законы о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций природного характера, о финомбудсмене, о санации страховщиков, о господдержке в агростраховании.
Обновлено в 05:30
Финансы
Валютные резервы Китая в 2018 году снизились на 2,1%
Объем валютных резервов Китая за 2018 год сократился в годовом исчислении на 2,1%, до $3,07 трлн.
Обновлено вчера в 06:03
Экономика
Власти Украины задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен
В Минэнергоугля Украины сообщили, что государственные угледобывающие предприятия страны задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен.
Обновлено вчера в 09:08