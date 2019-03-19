Политика

В Госдуме ответили на заявление Климкина о начале «газовой войны»Известия вчера в 21:14

Ранее Климкин заявил, что Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию.
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Украине указали на невозможность новой газовой войны

Lenta.ru00:01

В Госдуме ответили на заявление Климкина о начале «газовой войны»

Известиявчера в 21:14

В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о «газовой войне»

RT на русскомвчера в 13:41

Климкин обвинил РФ в подготовке к «новой газовой войне». В Москве ответили

URA.Ruвчера в 16:28

Климкин обвинил Россию в попытке организовать новую «газовую войну»

РБКвчера в 16:27

Климкин заявил, что Россия готовит «новую газовую войну» с Украиной

Московский Комсомолецвчера в 13:57

В Госдуме ответили на заявление Климкина о «газовой войне»

Life.ruвчера в 18:50
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Армия и оружие

В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников

США считают, что Россия и Китай, обсуждая предотвращение гонки вооружений в космосе, параллельно разрабатывают вооружения, которые могут быть использованы для уничтожения спутников, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет.
Обновлено вчера в 07:12
Политика

Путин и Назарбаев провели телефонный разговор

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 10:27
Игры

Серию I.G.I. собираются продолжить

Студии Innerloop Studios удалось в совокупности продать более миллиона копий игр серии I.G.I. А теперь шведская студия Toadman Interactive (Immortal: Unchained) объявила о начале работы над новой частью серии.
Обновлено вчера в 11:03
Общество

ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

Трамп поддержал систему коллегии выборщиков при избрании президента

Президент США Дональд Трамп высказался в защиту системы непрямых выборов президента коллегией выборщиков, а не непосредственным голосованием граждан.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики

Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов впервые вышли в свет

Обновлено вчера в 18:31
Политика

В Германии потребовали изгнать из страны посла США

В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».
Обновлено вчера в 11:33
Общество

Присяжные в США признали средство от сорняков вызывающим рак

Присяжные в федеральном суде Сан-Франциско признали, что средство для борьбы с сорняками Roundup компании Bayer способствует появлению у человека онкологических заболеваний, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан

Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено 18 марта в 13:34
Происшествия

В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста

Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:58
Финансы

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в японской Сайтаме

Японская Сайтама на ближайшие пять дней станет центром фигурного катания - здесь стартует чемпионат мира.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов

Обновлено вчера в 01:33
Политика

WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие

Новый российский беспилотник с винтовкой поразил экспертов в США

Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.
Обновлено вчера в 18:17
Общество

Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone

Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено 18 марта в 10:30
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери

Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия

В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником

Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье

154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области

154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.
Обновлено вчера в 12:12
Хоккей

«Даллас» обыграл «Флориду» благодаря дублю Радулова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашней арене одолел «Флориду» со счетом 4:2.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие

Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету

Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие

Сергей Шойгу передал Башару Асаду послание Путина

"В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от Президента России В. В. Путина", - подтвердили в Минобороны.
Обновлено вчера в 13:19
Финансы

Россияне заплатят за повышение НДС 460 млрд рублей

«При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей», — пишет газета.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Глава нацразведки США прибыл в Южную Корею с визитом

Отмечается, что глава американской разведки прибыл в Южную Корею 19 марта, его визит продлится три дня.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика

Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост

В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»

Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено вчера в 08:36
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