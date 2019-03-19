Политика
В Госдуме ответили на заявление Климкина о начале «газовой войны»Известия вчера в 21:14
Ранее Климкин заявил, что Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию.
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Климкин заявил, что Россия готовит «новую газовую войну» с Украиной
Московский Комсомолецвчера в 13:57
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Армия и оружие
В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников
США считают, что Россия и Китай, обсуждая предотвращение гонки вооружений в космосе, параллельно разрабатывают вооружения, которые могут быть использованы для уничтожения спутников, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет.
Обновлено вчера в 07:12
Политика
Путин и Назарбаев провели телефонный разговор
В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 10:27
Игры
Серию I.G.I. собираются продолжить
Студии Innerloop Studios удалось в совокупности продать более миллиона копий игр серии I.G.I. А теперь шведская студия Toadman Interactive (Immortal: Unchained) объявила о начале работы над новой частью серии.
Обновлено вчера в 11:03
Общество
ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными
Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Трамп поддержал систему коллегии выборщиков при избрании президента
Президент США Дональд Трамп высказался в защиту системы непрямых выборов президента коллегией выборщиков, а не непосредственным голосованием граждан.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики
Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет
Обновлено вчера в 18:31
Политика
В Германии потребовали изгнать из страны посла США
В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Присяжные в США признали средство от сорняков вызывающим рак
Присяжные в федеральном суде Сан-Франциско признали, что средство для борьбы с сорняками Roundup компании Bayer способствует появлению у человека онкологических заболеваний, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан
Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено 18 марта в 13:34
Происшествия
В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста
Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:58
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Спорт
Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в японской Сайтаме
Японская Сайтама на ближайшие пять дней станет центром фигурного катания - здесь стартует чемпионат мира.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов
Обновлено вчера в 01:33
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие
Новый российский беспилотник с винтовкой поразил экспертов в США
Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено 18 марта в 10:30
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери
Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником
Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье
154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области
154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.
Обновлено вчера в 12:12
Хоккей
«Даллас» обыграл «Флориду» благодаря дублю Радулова
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашней арене одолел «Флориду» со счетом 4:2.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
Сергей Шойгу передал Башару Асаду послание Путина
"В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от Президента России В. В. Путина", - подтвердили в Минобороны.
Обновлено вчера в 13:19
Финансы
Россияне заплатят за повышение НДС 460 млрд рублей
«При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей», — пишет газета.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Глава нацразведки США прибыл в Южную Корею с визитом
Отмечается, что глава американской разведки прибыл в Южную Корею 19 марта, его визит продлится три дня.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост
В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено вчера в 08:36