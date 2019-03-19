В Госдуме ответили на заявление Климкина о «газовой войне»Life.ru 18:50

Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ответил на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о "новой газовой войне".

В Госдуме ответили на заявление Климкина о «газовой войне»

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