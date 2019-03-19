Политика
В Госдуме ответили на заявление Климкина о «газовой войне»Life.ru 18:50
Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ответил на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о "новой газовой войне".
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Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
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Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ
Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
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Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%
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В Сети рассекретили имя пятого ребенка Марии Порошиной
В Сети рассекретили имя пятого ребенка Марии Порошиной, которая старается не показывать новорожденного малыша.
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Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.
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Наука
Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде
Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.
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Экономика
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Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено в 11:27
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МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
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Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено в 21:38
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Загоревшийся в аэропорту Тегерана самолет потушен
Обновлено в 21:41
Политика
В Казахстане сегодня принесет присягу новый президент страны
Правивший почти 30 лет Нурсултан Назарбаев передал свой пост Касым-Жомарту Токаеву.
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Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
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Обновлено в 14:28
Общество
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Политика
Трамп предложил сменить главу управления гражданской авиации США
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатом на пост главы Федерального управления гражданской авиации США Стива Диксона, который был исполнительным директором авиакомпании Delta Air Lines.
Обновлено в 22:08
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Boeing сменил топ-менеджеров после катастрофы над Эфиопией
Корпорация Boeing объявила о кадровых перестановках на фоне расследования авиакатастрофы над Эфиопией.
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В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Экономика
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Армия и оружие
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Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»
Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
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