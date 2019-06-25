Армия и оружие

В Госдуме ответили на угрозы генсека НАТО из-за ситуации с ДРСМДRT на русском вчера в 06:59

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД до 2 августа.
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Владимир Джабаров
Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса.
— Владимир Джабаров, российский политикВзгляд.ру вчера в 04:57

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В России ответили на заявление Столтенберга из-за ситуации с ДРСМД

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ТАССвчера в 05:06

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Коммерсантъвчера в 07:01
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Армия и оружие

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Общество

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Скончался режиссер и актер Валерий Харченко

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Общество

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В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
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Обновлено в 17:42
Экономика

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Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено в 21:20
Армия и оружие

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Обновлено в 21:23
Экономика

Расходы на охрану окружающей среды в регионах снизились почти на 20%

В начале года регионы России резко, почти на 20%, снизили расходы на охрану окружающей среды.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной

В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
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Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
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Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

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Обновлено в 10:04
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
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На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
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Авто

Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport

Стала известна стоимость новой версии кроссовера Land Rover Discovery Sport в России.
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Рыболовлев прокомментировал решение суда в процессе против Sotheby’s

Партнер юридической фирмы Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP Дэниэл Корнстейн, представляющий компании Рыболовлева, заявил, что представители миллиардера довольны решениями судов.
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В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
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Источник заявил, что взрыв газопровода, чья протяженность составляет 320 километров, произошел около района Айн Бамабаад на юго-востоке провинции Шабва.
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Диетолог рассказала о жирах, полезных для здоровья

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказала, что не все жиры опасны для фигуры и организма.
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