В Госдуме ответили на угрозы генсека НАТО из-за ситуации с ДРСМДRT на русском вчера в 06:59

Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса.

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В Госдуме ответили на угрозы генсека НАТО из-за ситуации с ДРСМД

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