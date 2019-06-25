Армия и оружие

В Госдуме ответили на угрозы генсека НАТО из-за ситуации с ДРСМДRT на русском вчера в 06:59

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД до 2 августа.
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Владимир Джабаров
Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса.
— Владимир Джабаров, российский политикВзгляд.ру вчера в 04:57

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В России ответили на заявление Столтенберга из-за ситуации с ДРСМД

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