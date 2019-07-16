Армия и оружие

В Госдуме ответили на угрозы Украины Крымскому мостуLenta.ru 07:46

Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун» украинского производства могут уничтожать военные корабли в Черном и Азовском морях, а также «в течение нескольких минут снести» Керченский мост.
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Сергей Цеков
На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.
— Сергей Цеков, политикRT на русском вчера в 10:48
с чего всё началось

В Госдуме оценили заявление Турчинова по Крымскому мосту

Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. По его словам, для «защиты» от России в море Киеву удалось быстро модернизировать С-125, а также в сверхсжатые сроки создать мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун».
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«Кровавый пастор» мечтает уничтожить Крымский мост

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