Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. По его словам, для «защиты» от России в море Киеву удалось быстро модернизировать С-125, а также в сверхсжатые сроки создать мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун».

с чего всё началось

На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.

Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун» украинского производства могут уничтожать военные корабли в Черном и Азовском морях, а также «в течение нескольких минут снести» Керченский мост.

В Госдуме ответили на угрозы Украины Крымскому мосту

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