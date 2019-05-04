Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»RT на русском 03:02
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
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Здоровье
Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы
В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Общество
Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ
Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом
Победу в проекте одержала 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая набрала 56 процентов голосов против 27% у Ержана Максима и 15% у Валерия Кузакова.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье
Фармацевты назвали 4 бесполезных и неэффективных лекарства
Пробиотики, которые являются распространенным в нашей стране средством для лечения расстройства стула, также не действуют.
Обновлено в 07:30
Хоккей
Сборная Казахстана пробилась в элитный дивизион ЧМ по хоккею
Сборная Казахстана обеспечила себе место в элитном дивизионе на чемпионате мира по хоккею 2020 года.
Обновлено в 07:22
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП
Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны.
Обновлено в 07:37
Общество
Король Таиланда официально коронован
Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Якутске школьник задержал грабителя, напавшего на десятиклассницу
Юноша вызвал полицию и задержал грабителя, напавшего на ученицу 10-го класса школы №31 города Якутска, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.
Обновлено в 05:54
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Манифестанты отпразднуют «желтую весну» в парижском аэропорту
Ряд демонстраций противники политики Макрона проведут также в других крупных городах страны, в том числе Монпелье, Лионе, Тулузе.
Обновлено в 01:00
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Ксения Бородина возмутилась, как много в Дубае девушек-эскортниц из России и Украины
У Ксении Бородиной вызвало возмущение изобилие в Дубае девушек-эскортниц, приехавших из России и Украины.
Обновлено в 02:56
Гаджеты
Получить с выгодой Samsung или Huawei по программе Трейд-ин можно еще несколько дней в МегаФоне
Буквально несколько дней осталось до завершения акций от компании МегаФон.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Иномарка пробила стену дома на Суворовском проспекте
Утром 4 мая около 07:30 водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в стену дома 30 по Суворовскому проспекту.
Обновлено в 02:27
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Энергетика
Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники
Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Обновлено 02 мая в 23:11
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме белого цвета
«Сегодня играем в белом!» — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter, к которому прикреплено фото эмблемы «Зенита» на форме такого цвета.
Обновлено в 06:42
Космос
Сибирские ученые обнаружили жизнь на Венере
Ревизия результатов телевизионных экспериментов, которая была начата около 10 лет назад в ИКИ РАН одним из авторов статьи Леонидом Ксанфомалити, показала, что советские ученые, получившие данные с поверхности Венеры, не были готовы в свое время к восприятию и осмыслению качественно новой информации о планетах и других телах Солнечной системы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта
Оренбуржцы, которые провели более суток в аэропорту Дубая только недавно сели, летели на свой страх и риск на том же самолете, что ломался несколько раз на взлёте в Эмиратах (по неофициальной информации).
Обновлено в 03:21
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Политика
Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора
Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Очевидец снял на видео последствия обрушения крана на западе Москвы
В Сети опубликованы кадры с места падения строительного крана, рухнувшего в субботу, 4 мая, на Гжатской улице в Западном административном округе столицы.
Обновлено в 05:26
Политика
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Это депутат нижней палаты парламента страны Дания Еспаева.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39