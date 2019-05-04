Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»RT на русском 03:02
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
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Баскетбол
ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче серии
Московский ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo
Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Космос
В продаже появились фрагменты космического корабля «Аполлон-11»
Часть термоскотча, из которой были получены эти образцы, обеспечивала теплоизоляцию для командного модуля NASA «Аполлон-11».
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения
В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
В Совфеде ракетные пуски КНДР назвали «недвусмысленным сигналом»
«Сигнал вполне недвусмысленный: Пхеньян демонстрирует, что договариваться нужно непосредственно с ним, а не с кем-то еще, и вариант с силовым давлением или с запугиванием не пройдет», — написал он в Facebook.
Обновлено в 08:50
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Ксения Бородина возмутилась, как много в Дубае девушек-эскортниц из России и Украины
У Ксении Бородиной вызвало возмущение изобилие в Дубае девушек-эскортниц, приехавших из России и Украины.
Обновлено в 02:56
Наука
В Китае создали крылатого робота-динозавра
Механическая модель древнего животного была сделана для решения вопроса научного сообщества относительно парения переходных видов между динозаврами и птицами.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь
Фрегат российского Черноморского флота «Адмирал Эссен» выполнил задачи в Средиземном море и прибыл в Севастополь.
Обновлено в 08:41
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море
Родители ребенка и инструктор выпали из корзины шара после неудачного приземления В Феодосии спасли ребенка, которого на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
В ПАСЕ заявили, что надеются удержать Россию в составе организации
В Совете Европы считают, что появились хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.
Обновлено в 08:07
Происшествия
После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело
После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Политика
Зеленский пообещал «несколько ходов» в ответ на паспортизацию Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена ответить на выдачу жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 09:24
Экономика
Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между 83 регионами страны почти 14 млрд руб. на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 02:23
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ
План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено вчера в 06:39
Футбол
Семак не включил Дзюбу в стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак объявил стартовый состав своей команды на матч с «Ахматом».
Обновлено в 08:27
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Общество
Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ
Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:24
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира
Сборная Казахстана сыграет в элитном дивизионе на чемпионате мире по хоккею 2020 года.
Обновлено в 06:39
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Общество
Король Таиланда официально коронован
Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста
Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53