Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин потребовал, чтобы США представили ракету, технологию производства которой Россия якобы пытается украсть.

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Ранее помощник президента США по нацбезопасности заявил, что Россия якобы ворует американские технологии, связанные с созданием гиперзвукового оружия Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин потребовал, чтобы США представили ракету, технологию производства которой якобы пытается украсть Россия, сообщает РИА Новости.

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