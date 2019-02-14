Политика
В Госдуме ответили Климкину на слова о русских и марсианахИзвестия 13:51
Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что даже у марсиан больше шансов приехать в качестве наблюдателей на президентские выборы, чем у россиян. Свою позицию Козенко прокомментировал «Известиям».
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Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут придерживаться ее основополагающих принципов.
— Павел Климкин, украинский дипломатТелеканал 360° 12:43
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