Политика
В Госдуме отреагировали на слова Помпео о возвращении Крыма УкраинеРЕН ТВ 08:14
Напомним, Помпео рассказал о сотрудничестве Госдепа с новыми украинскими властями и заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". По словам Бальбека, воссоединение полуострова с Россией оказалось выходом за рамки, которые США обозначили миру после распада СССР.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости.РИА Новости07:38
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
Флаги приспустят в США в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо
Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить до заката 8 августа государственные флаги над Белым домом, а также над правительственными зданиями в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо.
Обновлено в 13:13
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Теннис
Американка Пегула выиграла турнир в Вашингтоне
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Ленинградской области произошло ДТП с участием семи автомобилей
По меньшей мере три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ленинградской области.
Обновлено в 15:52
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Футбол
В Госдуме прокомментировали инцидент между фанатами «Зенита» и ОМОНом
Депутат Госдумы России Игорь Лебедев отреагировал на столкновение между болельщиками петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 14:21
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел крупный сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram столкнулись со сбоем, говорится на сайте Downdetector.
Обновлено в 13:47
Общество
Гороскоп на 4 августа: Стрельцам не мешало бы встретиться с друзьями
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человек
В Славянском районе Краснодарского края в воскресенье спасатели эвакуировали несколько сотен детей и взрослых из двух детских лагерей.
Обновлено в 14:32
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Общество
Лидер «Чайф» рассказал о травле группы в Сети после концерта во время митинга 3 августа
Фронтмен группы "Чайф" Владимир Шахрин рассказал, что после их выступления на фестивале "Шашлык Live" в Парке Горького, который проходил параллельно с незаконным митингом оппозиции, на группу обрушился шквал негатива в Сети.
Обновлено в 15:13
Кино
В Выборге смотрят «Сквозь черное стекло»
Громкой премьерой Выборга стал показанный в качестве специального события только что завершенный фильм Константина Лопушанского «Сквозь черное стекло».
Обновлено в 10:55
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Политика
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президента
Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:21
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии
«Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии оказался сильнее «Ливерпуля». Основное время встречи закончилось вничью.
Обновлено в 13:29
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Футбол
Месси назвал цели «Барселоны» на сезон. В конце мая проверим
Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с речью на стадионе "Камп Ноу".
Обновлено в 14:32
Кино
Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".
Обновлено в 08:58
Экономика
В 2018 году туристы из Китая потратили за рубежом $130 млрд — СМИ
По данным Китайской академии туризма, за 2018 год туристы из КНР потратили за рубежом порядка $130 млрд.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Гаджеты
Отказ руководства Meizu оказался причиной появления Xiaomi
Meizu Джек Вонг основал в 2003 году и в 2019 году это уже «умирающая» компания, которая вынуждена увольнять сотрудников и закрывать собственные розничные магазины.
Обновлено в 09:02
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Гран-при Венгрии давно известна низкими тенденциями для обгонов, фактор поула был колоссальным: Хэмилтон на протяжении всей гонки пытался любыми способами обойти Ферстаппена и благодаря питстопу это все-таки удалось сделать за 4 круга до финиша.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Задержан провокатор Максим Стеклов
Обновлено в 10:47
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Хоккей
«Спартак» обыграл «Маунтфилд» в товарищеском матче
Московский хоккейный клуб "Спартак" по буллитам обыграл чешский "Маунтфилд" на товарищеском турнире Mountfield Cup.
Обновлено в 15:22
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено в 15:35