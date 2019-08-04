с чего всё началось

Напомним, Помпео рассказал о сотрудничестве Госдепа с новыми украинскими властями и заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". По словам Бальбека, воссоединение полуострова с Россией оказалось выходом за рамки, которые США обозначили миру после распада СССР.

В Госдуме отреагировали на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

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Политика Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.

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