В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налогГазета.Ru 03:45

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог для стимулирования снижения выбросов промышленными компаниями.

с чего всё началось

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

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