Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налогГазета.Ru 03:45

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
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Чубайс предложил ввести углеродный налог

В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
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В России отреагировали на предложение Чубайса ввести углеродный налог

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В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Газета.Ru03:45
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Политика

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В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
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Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
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«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Поля Погба

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово отпустить полузащитника Поля Погба в другой клуб за 170 миллионов евро, сообщает Daily Mirror.
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Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение

Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
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В Госдуме разработают поправки о стандартах образования детей-сирот

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обновлено в 06:28
Общество

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Среди других признаков опасных торговых площадок в интернете называются отсутствие контактной информации, недавний срок создания магазина, неточности в описании товаров, чрезмерная настойчивость сотрудников, а также предоставление сканов паспорта продавца в качестве подтверждения личности.
Обновлено в 04:45
Технологии

Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов

Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
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Финансы

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По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации

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Транспорт

Движение транспорта в районе «ВТБ Арена» ограничат 13 июня

Движение транспорта в районе "ВТБ Арена" ограничат 13 июня из-за проведения концерта.
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Общество

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Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Молния в селе Новотырышкино Новосибирской области убила 17-летнюю девушку в четверг, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:28
Политика

Немецкий бизнес пожаловался на страдания из-за санкций против России

В начале года председатель немецкого Комитета по восточноевропейским экономическим отношениям Вольфганг Бюхеле заявил, что из-за антироссийских санкций ущерб для немецкого бизнеса составил порядка 100 миллиардов евро.
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Энергетика

Атака в Оманском заливе: цены на нефть резко подскочили

Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Происшествия

СК возбудил дело о похищении ребенка в Челябинске

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Происшествия

В Москве эвакуировали бизнес-центр «Бородино Плаза»

Короткое замыкание произошло в здании бизнес-центра "Бородино Плаза" в Москве, пострадавших нет.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита. В крови детей резко падал уровень глюкозы.
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Транспорт

В Татарстане мост через Свиягу расширят до четырех полос

В Татарстане мост через Свиягу на трассе М-7 «Волга», который разделяет Зеленодольский и Верхнеуслонский районы, расширят до четырех полос.
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Неизвестные ограбили банк на юге Москвы

Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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