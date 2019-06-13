В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налогИзвестия 05:15

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог для стимулирования снижения выбросов промышленными компаниями.

с чего всё началось

Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Чубайс озвучил свою инициативу в кулуарах ПМЭФ.

Общество Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами» Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".

Политика Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде «Коммерсантъ» в свою очередь отмечает, что помимо Турции полицейские теперь смогут ездить еще и в Таиланд.

Хоккей Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.

Шоу-бизнес Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.

Происшествия Пожар в Измайловском кремле потушен Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.

Политика Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку в конце июня Президент США Дональд Трамп объявил о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост.

Происшествия В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.

Наука Состав нефти исследовали с помощью растворения в воде Исследователи из МФТИ, Сколтеха, ОИВТ РАН и МГУ предложили новый подход к исследованию состава нефти.

Культура Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом» Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.

Технологии Дуров связал кибератаку на Telegram с протестами в Гонконге Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что недавняя массовая DDOS-атака, которая привела к перебоям в работе мессенджера, велась преимущественно из Китая.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Политика Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.

Экономика «Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".

Политика Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".

Шоу-бизнес Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина развелась с мужем Очаровательная и обаятельная актриса, звезда популярного сериала «Кухня» Ольга Кузьмина поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram невеселой новостью.

Игры Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.

Наука В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.

Шоу-бизнес Сын Сергея Зверева ушел в монастырь Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.