Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налогГазета.Ru 03:45
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
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с чего всё началось
В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.РИА Новости02:14
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