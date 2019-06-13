В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налогГазета.Ru 03:45

В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.

с чего всё началось

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

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