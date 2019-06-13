Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налогГазета.Ru 03:45

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Читать в источнике
с чего всё началось

Чубайс предложил ввести углеродный налог

В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
РИА Новости02:14

Подробнее о событии

Вопрос платы за выбросы можно решить без углеродного налога, заявил Шохин

РИА Новости03:07

В Госдуме оценили предложение Чубайса о введении нового налога

URA.Ru04:31

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Газета.Ru03:45

В России отреагировали на предложение Чубайса ввести углеродный налог

RT на русском05:32

Чубайс предложил ввести новый налог

Lenta.ruвчера в 22:25

Чубайс предложил ввести в России новый налог

ФАНвчера в 21:08

Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

ПРАЙМвчера в 20:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Происшествия

Мамаев назвал судебное заседание позором

Обновлено в 06:05
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул

Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.
Обновлено в 05:03
Общество

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика

Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%.
Обновлено в 06:04
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Обновлено в 05:51
Культура

«Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль»

«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В США мужчина подрался с медведем из-за собаки

Обновлено вчера в 23:38
Транспорт

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу

В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Политика

Генштаб ВСУ отказался от прохода через Керченский пролив

В ближайшее время украинские военные корабли не будут пытаться пройти через Керченский полив, заявил глава генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского полностью преобразилась

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выровняла волосы и покрасила их в насыщенно лиловый цвет.
Обновлено в 04:16
Происшествия

На шествии в поддержку Ивана Голунова начались задержания

12 июня в центре Москвы проходит акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в распространении наркотиков.
Обновлено вчера в 06:08
Экономика

Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%

Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Неизвестные ограбили банк на юге Москвы

Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Футбол

Рангник может возглавить «Челси»

В случае ухода Маурицио Сарри "Челси" может обратиться к кандидатуре Ральфа Рангника. Об этом информирует издание Bild.
Обновлено в 05:31
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Обновлено в 00:50
Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Общество

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Единоборства

Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики

Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес

Александр Овечкин с женой зажгли на концерте Ольги Бузовой в Турции

Ольга Бузова с Александром Овечкиным, Анастасией Шубской и Виталием Фридзоном На концерте Ольга исполнила в том числе песню "Водица", клип на которую она презентовала на прошлой неделе.
Обновлено в 04:48
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.
Обновлено в 04:15
Кино

В Нью-Йорке скончалась актриса из сериала «Секс в большом городе»

Обновлено в 05:50
Происшествия

Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле

Обновлено в 05:38
Экономика

Банки придумали новую причину для блокировки счетов

Закон дает право банкам не только блокировать "подозрительные" операции по счетам и вкладам, но и "принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств (иного имущества)".
Обновлено в 03:58
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ

Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Происшествия

Пресечена деятельность крупной нарколаборатории под Калугой

В Калужской области прекращено производство синтетических наркотиков в подпольной лаборатории.
Обновлено в 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное