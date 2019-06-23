В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистовАргументы и Факты 12:19

Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.

В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов

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