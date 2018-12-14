с чего всё началось

8 декабря Порошенко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, а на форме одного из них видна эмблема дивизии СС. На это фото отреагировали в Госдуме, назвав действия украинского лидера «плевком в сторону Европы».

В Госдуме осудили украинского десантника с шевронами СС

Политика Политика НАТО сожалеет о решении Косова создать собственную армию

Политика Политика Путин и Лукашенко встретятся 25 декабря Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны России назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160

Политика Политика В Кремле считают обвинения в адрес Бутиной необоснованными Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят комментировать вопрос защиты Марии Бутиной в американском суде, обвинения в ее адрес считают необоснованными.

Армия и оружие Армия и оружие ДНР привела войска в полную боевую готовность В полную боевую готовность приведены подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».

Политика Политика В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.

Политика Политика СБУ забрали митрополита Агапита на встречу с Порошенко Сотрудники Службы безопасности Украины забрали митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита из дома, чтобы доставить в Киев, сообщил глава юридического отдела канонической УПЦ Александр Бахов.

Политика Политика В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни Главы регионов на встречах с президентом порой поднимают вопрос о необходимости выделить больше средств на проекты в подконтрольных им субъектах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывание Рамзана Кадырова о недостаточном финансировании ФЦП Чечни.

Политика Политика ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

Политика Политика США отложили повышение пошлин на товары из Китая Администрация США отложила до 1 марта повышение пошлин на товары из Китая на $200 млрд. Об этом сообщает 14 декабря Bloomberg.

Политика Политика Россияне назвали человека года среди политиков Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров возглавили список людей года среди политиков, об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественное мнение».

Политика Политика Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза Благодаря рекордному улову. оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти в два раза.

Политика Политика Володин: форум молодых законодателей и экспертов станет ежегодным Форум молодых законодателей и экспертов, который стартовал в пятницу на базе корпоративного университета Сбербанка, будет проводиться ежегодно.

Политика Политика Лавров: Ситуация в Черноморском регионе деградировала Как подчеркивают российские дипломаты, ЧЭС занимается экономическим развитием Черноморского региона, однако постоянно продолжаются попытки втянуть организацию в политику, вбрасывая различную информацию, зачастую очерняющую цели и способы работы ЧЭС.