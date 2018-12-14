Политика

В Госдуме осудили украинского десантника с шевронами СС
Известия
07:27

8 декабря Порошенко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, а на форме одного из них видна эмблема дивизии СС. На это фото отреагировали в Госдуме, назвав действия украинского лидера «плевком в сторону Европы».
Известия07:27
с чего всё началось
В видеообращении
, опубликованном в Facebook командования Десантно-штурмовых войск Украины, военный принёс извинение за использование им такого шеврона.
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