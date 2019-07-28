Политика

В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в КрымИзвестия 11:56

В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают». Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Читать в источнике
Комментировать254

Подробнее о событии

Зеленскому объяснили пользу от признания Крыма российским

Взгляд.ру12:25

В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым

Известия11:56

В Госдуме осудили протест МИД Украины из-за поездки Медведева в Крым

RT на русском07:55

В Госдуме осудили протест Киева из-за поездки Медведева в Крым

РИА Новости11:42

Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

РБК08:55

МИД Украины выразил очередной протест в связи с поездкой Медведева в Крым

ТАСС07:13

В Госдуме понадеялись на отказ Зеленского от Крыма

Lenta.ru12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
Политика

В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией

Обновлено в 12:55
Футбол

ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:04
Политика

Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь

Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 03:30
Происшествия

На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой

Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

Росгвардия направила в Тулун дополнительную группировку сил

Обновлено в 13:49
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Политика

Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»

Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11
Финансы

Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий

Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга

Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
Обновлено в 06:00
Происшествия

У найденной в чемодане блогерши обнаружили завистников

Обновлено в 13:16
Экономика

Фармритейлеры теряют покупателей

Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29
Политика

Генсек Совета Европы намерен обсудить с Памфиловой ситуацию с кандидатами в Мосгордуму

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд намерен обсудить с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой ситуацию вокруг незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 13:00
Политика

Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина

Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
Обновлено в 13:38
Автоспорт

Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Происшествия

Навального госпитализировали из СИЗО

Обновлено в 08:31
Спорт

Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта

Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Происшествия

СК начал проверку после гибели гонщика на соревновании в Подмосковье

Следственный комитет РФ начал проверку из-за гибели гонщика, который не справился с управлением на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 11:08
Общество

Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Экономика

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Авто

Первый серийный гиперкар SSC Tuatara представят в августе

В августе 2019 года на автомобильной неделе в Монтерее ключи от первого серийного автомобиля SSC Tuatara будут переданы счастливому владельцу.
Обновлено вчера в 15:24
Экономика

Управляющие компании разнообразят ИИС

Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

В Петербурге завершился главный военно-морской парад

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка

Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Динамо» Киев — «Шахтёр»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч за Суперкубок Украины

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч за Суперкубок Украины «Динамо» (Киев) — «Шахтёр».
Обновлено в 11:15
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:08
Футбол

«Зенит» победил «Оренбург» в выездном матче

Матч проходил в рамках третьего тура российской премьер-лиги и закончился со счетом 2:0.
Обновлено в 09:42
Политика

Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 06:39
Теннис

Рублев проиграл Басилашвили в финале турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю Грузии Николосу Басилашвили в финале турнира в Гамбурге.
Обновлено в 08:26
Главное