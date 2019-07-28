Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в КрымИзвестия 11:56
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают». Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
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Политика
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По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
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Генсек Совета Европы намерен обсудить с Памфиловой ситуацию с кандидатами в Мосгордуму
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд намерен обсудить с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой ситуацию вокруг незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина
Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
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Навального госпитализировали из СИЗО
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Спорт
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Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
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Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
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Армия и оружие
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Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
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Умер журналист Владимир Кара-Мурза
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
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