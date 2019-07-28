В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают». Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым

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