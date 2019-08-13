Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.

с чего всё началось

Надо будет проанализировать эти угрозы, вопрос рекламы, в любом случае надо назойливую рекламу и продвижение, по крайней мере займов микрофинансовых организаций, как-то сдерживать, а, может быть, и пресекать. Прежде всего это касается микрофинансовых организаций, по банкам - надо смотреть.

Госдума в осеннюю сессию хочет рассмотреть предложение Кемеровской области о запрете рекламы. выдачи микрокредитов в местах массового скопления людей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Госдуме осенью рассмотрят запрет на рекламу микрозаймов в ТЦ

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