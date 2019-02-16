В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машиныLenta.ru вчера в 09:40

Россиянам могут запретить приобретать машины, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места. Обсуждение такой инициативы ведется в Госдуме, сообщил источник «URA.RU» в парламенте.

с чего всё началось

Я слухам не верю. Вот когда увижу... Нет, такая инициатива в Госдуме не обсуждается. Первый раз слышу.

В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в парламенте.

В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины

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