Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократитсяКоммерсантъ вчера в 22:50
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. В документе указывается, что в настоящее время количество бюджетных мест составляет 518,4 тыс.
Читать в источнике
Оценить216
На самом деле количество бюджетных мест не сократится. Чтобы это не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах.
— Вячеслав Никонов, историкФонтанка.Ру 03:38
с чего всё началось
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено в 04:36
Политика
ЦИК отказался регистрировать партию Саакашвили на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатов от партии "Рух новых сил" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на выборы в Верховную Раду.
Обновлено в 02:21
Политика
Авиакомпании потеряют 3 миллиарда из-за запрета полетов в Грузию
Авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за запрета на полеты в Грузию.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста
В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства трех человек в Башкирии
Следственный комитет Башкирии опубликовал видео с места убийства троих человек.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Врачи из США помогли Юлии Началовой
Пресс-секретарь заявила, что в тот период времени Началова находилась в США и ее обеспокоила внезапно возникшая шишка на руке.
Обновлено в 06:42
Наука
Мозг может впадать в «микросон» несколько десятков раз в час
Истинная причина аварии стала понятна, когда следователи прослушали записи переговоров экипажа и обнаружили, что капитан спал всего один час за день.
Обновлено 22 июня в 15:30
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
Обновлено вчера в 08:40
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе
На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой.
Обновлено вчера в 06:14
Экономика
Группа ГАЗ прогнозирует снижение рынка LCV в России в 2019 году на 12%
"Группа ГАЗ" прогнозирует снижение рынка легких коммерческих машин (LCV) в России в 2019 году на 12%, до 93 тысяч штук, рассказал на пресс-конференции объединения автопроизводителей России директор по продажам и маркетингу дивизиона легковых коммерческих автомобилей "Группы ГАЗ" Олег Марков.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием Морозовым
Обновлено в 06:20
Наука
Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса
Обновлено в 05:07
Общество
Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию
Якобашвили, состояние которого оценивается в $750 млн, пока не ответил на звонок РБК. Об обысках в музее «Собрание» стало известно 18 июня.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Общество
Куйвашев потребовал от регоператоров бесперебойной работы с ТКО
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после жалоб жителей города Верхняя Салда президенту России в ходе прямой линии на проблемы с вывозом отходов потребовал от региональных операторов и мэров выполнения всех условий для бесперебойной работы по обращению с ТКО, сообщает департамент информполитики главы региона.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Политика
Володин указал на проблему финансирования малокомплектных школ
Говоря о малокомплектных школах, Володин отметил, что "эту тему нельзя отдавать только на решение регионов, потому что финансовая обеспеченность регионов разная".
Обновлено в 06:57
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено
Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
Обновлено 22 июня в 11:14
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Обновлено вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вернулась в Instagram, в котором не публиковала записи больше года.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерии
«Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной», — заявил он.
Обновлено в 05:13
Футбол
Глушаков ищет новый клуб через Instagram
Обновлено в 07:20
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41