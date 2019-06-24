Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузахРБК 02:59
В своем Facebook Никонов, который возглавляет комитет нижней палаты по образованию, прокомментировал статью в газете «Известия», согласно которой число бюджетных мест в высших учебных заведениях через пять лет сократится на 17%.
Читать в источнике
Оценить208
На самом деле количество бюджетных мест не сократится. Чтобы это не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах.
— Вячеслав Никонов, историкФонтанка.Ру 03:38
с чего всё началось
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:33, Вашингтон
Общество
«Росконтроль» обнаружил ДНК свиньи в говяжьих сардельках
Обновлено в 01:55
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета
На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Кадыров сообщил о возвращении из Сирии пятерых чеченских девочек
«Родители детей погибли», - сообщил глава Чечни. По его словам, самолёт с детьми на борту прилетел из Сирии в аэропорт «Внуково».
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части
В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев.
Обновлено в 03:28
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц
На трупах перепутали бирки, и двух из трех покойниц уже похоронили в чужих могилах, сообщило ранее издание "Хибининформбюро".
Обновлено в 03:51
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Политика
Путин запрещает поездки россиян в Грузию
Президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять авиаперевозки россиян в Грузию с 8 июля 2019 года.
Обновлено 21 июня в 14:28
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Грозном напали на постового ДПС у резиденции Кадырова
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Конфликт в личной жизни Бориса Джонсона обрушил его рейтинг
Газета The Mail on Sunday сообщила, что за день до визита к Джонсону правоохранителей его преимущество составляло 27%, а сейчас он опережает Ханта лишь на 11%.
Обновлено в 03:46
Общество
Названы главные черты советского времени
Забота государства о простых людях – главная характерная черта советской эпохи, считает 59% россиян.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Наиболее известным образом Харитонова стал его экранный дебют - главная роль в экранизации "Овода" Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко (1980).
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Общество
Митинг против политических репрессий начался в Москве
Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
ОМОН направлен в населенный пункт Нижние Серги под Екатеринбургом
Меры безопасности усилены для предотвращения беспорядков на межнациональной почве, сообщает "Уралинформбюро".
Обновлено в 01:02
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
"Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию РФ", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 04:17
Политика
Женщину из рассказа Путина о стыдном случае начали искать
Во время прямой линии 20 июня Путин, отвечая на вопрос о стыдном поступке, рассказал о случае с потерянной запиской.
Обновлено в 04:11
Общество
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Ради жены Александр Цекало похудел на 10 килограммов
Продюсер души не чает в своей второй половинке, американской художнице Дарине Эрвин.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Запасы газа истощились на Украине
Украинская компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците газа в своих хранилищах.
Обновлено 22 июня в 19:21
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона
Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – аэрография на кузове.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
В Центральном военном округе (ЦВО) по решению президента России Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности, заявил 24 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:10