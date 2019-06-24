В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузахРБК 02:59

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

На самом деле количество бюджетных мест не сократится. Чтобы это не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах.

В своем Facebook Никонов, который возглавляет комитет нижней палаты по образованию, прокомментировал статью в газете «Известия», согласно которой число бюджетных мест в высших учебных заведениях через пять лет сократится на 17%.

В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

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