Работа над законопроектами сенатора Андрея Клишаса по регулированию интернета идет в обычном режиме, речь не идет о затягивании или ускорении процедуры их рассмотрения.

с чего всё началось

На самом деле работа над законопроектами Клишаса идет в обычном режиме.

Слухи о сворачивании работы над законопроектами по контролю над интернетом опроверг депутат Госдумы РФ Леонид Левин, 11 января сообщает ТАСС. «Работа над этими законопроектами Клишаса идет в обычном режиме», — заявил Леонид Левин. Резонансные законопроекты будут рассмотрены 14 ноября.

В Госдуме опровергли слухи о законопроектах о регулировании интернета

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