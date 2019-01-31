В Госдуме описали сценарий отключения России от интернетаГазета.Ru 05:29

Отключение России от интернета является одним из возможных вариантов усиления давления Запада на Россию, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

с чего всё началось

Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин допустил, что Россию могут отключить от интернета. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru".

В Госдуме описали сценарий отключения России от интернета

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