Политика
В Госдуме описали сценарий отключения России от интернетаГазета.Ru 05:29
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин допустил, что Россию могут отключить от интернета. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru".
Читать в источнике
Оценить102
Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве.
— Леонид Левин, депутатФедералПресс 03:07
с чего всё началось
Отключение России от интернета является одним из возможных вариантов усиления давления Запада на Россию, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.РИА Новости02:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Происшествия
У арестованного сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки
При обысках в доме у сенатора Рауфа Арашукова, задержанного в среду, нашли холодное оружие, золотые слитки и наличные деньги.
Обновлено в 04:16
Авто
Первую Ладу за миллион купил губернатор Самарской области
Первым покупателем спортивной Весты стоимостью более 1 млн рублей стал не простой россиянин, а губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который при этом воспользовался подарком президента АВТОВАЗа Ива Каракатзаниса.
Обновлено в 03:59
Экономика
Убытки Tesla по итогам 2018 года составили почти миллиард долларов
Обновлено вчера в 22:15
Общество
ВЦИОМ: каждый десятый россиянин намерен в 2019 году купить жилье
Каждый десятый россиянин планирует в 2019 году купить квартиру или дом, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:30
Политика
ЕСПЧ присудил гражданам Грузии €10 млн по делу о депортации из России
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) присудила €10 млн в качестве компенсации морального вреда 1,5 тыс. граждан Грузии по первому делу Грузии против России об их массовой депортации из РФ в 2006 году.
Обновлено в 06:01
Авто
Volkswagen готовит электрический багги
Первым серийным электромобилем, построенным на «тележке» MEB, должен стать хэтчбек Volkswagen I.D.Новый концептуальный багги продемонстрирует возможности платформы MEB при создании нишевых моделей.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Похищенную картину Куинджи не вернут на выставку в Третьяковку
Обновлено 28 января в 06:56
Гаджеты
Apple планирует выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой
Apple намерена и дальше развивать технологию дополненной реальности и новая 3D-камера позволит значительно расширить возможности данной технологии.
Обновлено в 03:08
Общество
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов
Панические слухи о возможных перебоях с поставкой продуктов в Москву не имеют оснований. Об этом мэр Сергей Собянин написал в своем Twitter.
Обновлено в 03:53
Авто
Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту
Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Обыски прошли почти на 1000 предприятий газовой сферы Дагестана
Проведены обыски на 960 предприятиях газовой сферы Дагестана, сообщил прокурор республики Денис Попов на коллегии по итогам работы за 2018 год.
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Найден способ взломать iPhone по номеру телефона
Проведя собственное исследование, Севим заметил, что любой зарегистрированный в iCloud пользователь может указать в сведениях чужой номер телефона и таким способом получить часть данных, связанных в системе с этим номером.
Обновлено в 05:25
Общество
ФСИН научилась блокировать дроны преступников
Дроны часто используются криминалом, чтобы доставлять в колонии запрещенный товар: например, мобильные телефоны.
Обновлено в 04:53
Политика
Европарламент намерен признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Европарламент 31 января одобрит резолюцию о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
В московском метро пассажир открыл стрельбу
Пассажир московского метро открыл стрельбу при входе в вестибюль станции "Домодедовская".
Обновлено в 05:48
Происшествия
Суд арестовал избившего стюардессу авиадебошира
Суд арестовал Андрея Тищенко, обвиняемого в хулиганстве на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Анталью.
Обновлено в 05:38
Политика
В Москву из Венесуэлы прилетел самолет с неизвестным грузом
В СМИ сообщают, что никаких сведений о пассажирах или грузе авиалайнера нет, однако есть информация о том, что 28 января он вылетел из Москвы и направился в Каракас, столицу Венесуэлы.
Обновлено в 06:04
Политика
Что означает торт в виде развалин Кремля: мнение эксперта
Как сообщало ИА REGNUM, министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна поздравили с днём рождения, подарив ему торт в виде развалин Кремля.
Обновлено в 06:28
Общество
Россияне смогут узнать личный кредитный рейтинг
Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
«Мост глупости» за день поймал сразу два грузовика
От удара о конструкцию машине снесло контейнер, сообщается в Twitter-аккаунте «Мост глупости».
Обновлено в 06:38
Экономика
Сумма иска Совхоза имени Ленина к Грудинину выросла до 2,1 млрд руб
Сумма иска шести акционеров подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» к директору совхоза Павлу Грудинину выросла с 1,1 млрд рублей до 2,1 млрд рублей.
Обновлено в 06:40
Транспорт
В Москве появятся турбоперекрестки
Обновлено в 03:59
Происшествия
В СК рассказали о допросах по делу Арашуковых
Рауля и Руслана Арашуковых, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова допрашивают в ГСУСК РФ в рамках дела о хищении природного газа у "Газпрома" на сумму более 30 миллиардов рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 06:23
Транспорт
Uber прекращает работу в Барселоне
Онлайн-сервис частных пассажирских автоперевозок Uber решил прекратить с пятницы оказание услуг в Барселоне.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Лжепродавцы картошки обокрали квартиру эксперта «Битвы экстрасенсов»
В столице неизвестные обокрали квартиру одного из экспертов телешоу "Битва экстрасенсов", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Херсонесе нашли подозрительный предмет
На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» обнаружили подозрительный предмет.
Обновлено в 05:41