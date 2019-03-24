В Госдуме одобрили признание России энергетической сверхдержавойИзвестия 10:20

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая о том, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.

с чего всё началось

Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны.

Ранее 24 марта Фрай заявил, что Россия является и всегда будет являться энергетической сверхдержавой, богатой природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии. Ананских согласился со словами генсека МИРЭС и выразил уверенность, что Россия останется лидером в энергетической сфере.

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