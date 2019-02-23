Политика

В Госдуме оценили заявление Киева об отборе кандидатов на ЕвровидениеRT на русском 09:05

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что отбор кандидатов на Евровидение — это «часть гибридной войны России».
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Вячеслав Кириленко
Национальный отбор на „Евровидение-2019“, к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. Из-за участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины.
— Вячеслав Кириленко, украинский политикНТВ 06:17
с чего всё началось
"В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", — написал он в твиттере
.
РИА Новости06:16

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Украинский политик. Со 2 декабря 2014 года вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины. С 14 апреля 2016 года - вице-премьер-министр Украины.
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