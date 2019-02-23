В Госдуме оценили заявление Киева об отборе кандидатов на ЕвровидениеRT на русском 09:05

с чего всё началось

Национальный отбор на „Евровидение-2019“, к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. Из-за участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что отбор кандидатов на Евровидение — это «часть гибридной войны России».

В Госдуме оценили заявление Киева об отборе кандидатов на Евровидение

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Политика Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес России Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран.

Спорт Сундбю: Большунов проделал мужскую работу в скиатлоне Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал слова Александра Большунова, который раскритиковал норвежцев после скиатлона на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

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