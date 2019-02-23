В Госдуме оценили заявление Киева об отборе кандидатов на ЕвровидениеRT на русском 09:05

с чего всё началось

Национальный отбор на „Евровидение-2019“, к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. Из-за участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что отбор кандидатов на Евровидение — это «часть гибридной войны России».

В Госдуме оценили заявление Киева об отборе кандидатов на Евровидение

Политика Венесуэла разорвала дипотношения с Колумбией Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией.

Кино Режиссер «Поющих под дождем» Стэнли Донен скончался Самыми известными работами «короля голливудских мюзиклов» Стэнли Донена стала картина «Поющие под дождем» 1952 года, совместная экранизация с Джином Келли «Увольнение в город», «Забавная мордашка» с Одри Хепберн, «Арабеска» с Софи Лорен.

Спорт Скелетонистка Никитина выиграла Кубок мира Российская скелетонистка Елена Никитина заняла первое место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, передает ТАСС.

Происшествия В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении «По итогам служебной проверки сотрудница полиции, пригласившая танцовщицу на официальное торжественное мероприятие, уволена из органов внутренних дел», — говорится в сообщении управления МВД по Республике Бурятия.

Политика В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу "деколонизации", который в том числе предусматривает "разрушение легенд об общности украинцев и русских".

Политика Участница украинского отбора на «Евровидение» хочет сменить гражданство Юлия Юрина, солистка группы YUKO, которая вышла в финал украинского национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019", заявила, что хочет получить украинское гражданство и готова отказаться от российского паспорта.

Авто В Сети появились фото новой Lada Vesta FL Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».

Происшествия На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.

Происшествия Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.

Армия и оружие Пугающее оружие: В США оценили испытание «торпеды апокалипсиса» РФ Как отмечает издание, "Посейдон" создавался в качестве пугающего оружия второго удара, которое сделает ядерную атаку на Россию слишком опасной.

Экономика Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.

Политика Британский министр назвал Словению вассалом СССР Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, прибывший с официальным визитом в Словению, заявил, что бывшая югославская республика на протяжении долгого времени была «советским вассальным государством», сообщает 23 февраля The Guardian.

Армия и оружие Самолет ВВС США пролетел над Россией Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.

Спорт СБР: в истории с Логиновым на ЧЕ получился «испорченный телефон» В ситуации с отъездом россиянина Александра Логинова с чемпионата Европы в Белоруссии случилось недопонимание, заявил РИА Новости руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов.

Спорт Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлоне В австрийском Зефельде продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Политика Родителей сестёр Опанасюк внесли в список «Миротворца» Родителей претенденток на участие от Украины в Евровидении-2019 Анны и Марии Опанасюк внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец».

Общество В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.

Происшествия Мать выбросила грудного ребенка с восьмого этажа, чтобы спасти его Чтобы спасти своего грудного ребенка, мать выбросила его с восьмого этажа, однако младенец погиб.

Политика Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.