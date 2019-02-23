В Госдуме оценили заявление Киева об отборе кандидатов на ЕвровидениеRT на русском 09:05

с чего всё началось

Национальный отбор на „Евровидение-2019“, к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. Из-за участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что отбор кандидатов на Евровидение — это «часть гибридной войны России».

В Госдуме оценили заявление Киева об отборе кандидатов на Евровидение

Происшествия В Бурятии отдел полиции проверят после стриптиза на корпоративе В Бурятии МВД начало проверку после появления в Сети видео, снятом в одном из отделов полиции республики во время корпоратива в честь 23 февраля.

Армия и оружие В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса» Ядерный подводный беспилотный аппарат «Посейдон», испытания которого ранее показало российское Минобороны, скорее всего, предназначен не для нанесения первого удара по противнику, а для ответного удара в случае ядерного нападения на Россию.

Экономика Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн).

Единоборства Ян поделился ожиданиями от турнира UFC Fight Night 145 Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян поделился ожиданиями от предстоящего турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 145, который состоится в Праге, передает "Советский спорт".

Транспорт Авиапассажиры РФ получили право проходить в самолет по электронному посадочному Российские аэропорты с 24 февраля 2019 года могут пропускать пассажиров в самолёт по электронным посадочным талонам: в силу вступает соответствующий приказ Минтранса РФ.

Спорт Скелетонистка Елена Никитина завоевала Кубок мира Елена Никитина финишировала во втором старте финального этапа Кубка мира в Калгари (Канада) на пятом месте, что позволило ей опередить всех своих соперниц в общем зачете сезона (1 663 очка) и впервые в истории женского скелетона России завоевать большой «хрустальный глобус».

Происшествия Иномарка влетела в гуляющих по Невскому проспекту В ночь на 24 февраля BMW X6 по неустановленной причине вылетела на Невский проспект.

Кино Умер режиссер мюзикла «Поющие под дождем» Стэнли Донен Режиссер "Поющих под дождем" Стэнли Донен скончался в США на 95-м году жизни, пишет газета Chicago Tribune.

Авто В Сети появились фото новой Lada Vesta FL Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».

Политика В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу "деколонизации", который в том числе предусматривает "разрушение легенд об общности украинцев и русских".

Происшествия На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.

Происшествия Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии По предварительным данным, режиссер находится в тяжелом состоянии.

Политика Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА "Новости" / "Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", — отмечается в указе.

Космос В NASA назвали дату испытательного запуска корабля Crew Dragon к МКС В NASA сообщили, что планируют провести запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции 2 марта.

Политика Массовый протест прошел в Белграде Массовый антиправительственный протест прошел в субботу вечером в столице Сербии.

Спорт Лыжник Большунов разочарован серебром чемпионата мира в скиатлоне Российский лыжник Александр Большунов разочарован тем, что не сумел завоевать золото в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

Экономика Социальные пенсии планируют проиндексировать на 2% Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Спорт Глава СБР рассказал о причинах неучастия Логинова в спринте на ЧЕ Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о причинах неучастия Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате Европы.

Экономика Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.