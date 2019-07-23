с чего всё началось

Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

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