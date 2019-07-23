Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mailИзвестия 05:16
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
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с чего всё началось
Ранее в этот день группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Думу поправки об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру мобильного телефона.Интерфакс09:54
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