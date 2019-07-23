Общество

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mailRT на русском 07:18

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
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с чего всё началось
Сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект
, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.
Российская газета05:24

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В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

RT на русском07:18

Дума рассмотрит проект о пользовании e-mail только идентифицированными пользователями

ПРАЙМ04:50

Интернет-омбудсмен счел неисполнимым законопроект об ограничении переписки с запрещенной информацией

Интерфакс05:28

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей электронной почты

ТАСС05:25

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

Известия05:16

Сенаторы предложили обязать e-mail-сервисы ограничивать передачу писем с запрещенной информацией

Новая газета05:07

В Госдуме оценили проект об идентификации пользователей e-mail

РИА Новости08:05
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Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

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Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ

Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
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Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие

Пакистан назвал условие отказа от ядерного оружия

"Да", - сказал Хан в интервью телеканалу, отвечая на вопрос, готов ли Пакистан зеркально ответить на возможный отказ Индии от ядерного оружия.
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Происшествия

Врачи решили отложить ампутацию руки избитой в Ингушетии девочки

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Обновлено в 08:08
Происшествия

МЧС внепланово проверит детские лагеря после пожара под Хабаровском

Сотрудники МЧС проведут внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха после пожара в палаточном городке на территории горонлыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровской области.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии

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Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Политика

Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании

Победителем выборов стал экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, сообщает Reuters.
Обновлено в 07:07
Политика

Савченко назвала «прекрасным чувством» поражение на выборах в Раду

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, назвала свободой свой проигрыш на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 08:41
Кино

Ответственного за лого сериала «Локи» предложили уволить

Пользователи Twitter в очередной раз подтвердили свою репутацию троллей. В этот раз их жертвой стали создатели мини-сериала «Локи» Marvel.
Обновлено в 06:08
Общество

Вторжение самого холодного за год воздуха ожидает Москву

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, не исключено, что в первой половине дня в воскресенье, 28 июля температура достигнет 20 °С, однако потом "начнется активация холодного воздуха".
Обновлено в 08:57
Наука

Глобальное потепление заставит животных мельчать

Обновлено в 06:49
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:16
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели

Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
Обновлено в 08:13
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Квентин Тарантино обсудил с Умой Турман «Убить Билла 3»

Обновлено в 08:19
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Ещё в яйце птенцы общаются друг с другом, предупреждая об опасностях

Обновлено вчера в 16:33
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ФК «Ростов» прокомментировал инцидент с фанатами «Спартака»

Футбольный клуб «Ростов» выступил сегодня с официальным заявлением о ситуации в связи с потасовкой на «Ростов Арене» болельщиков «Спартака» с силами правопорядка.
Обновлено в 05:44
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Авто

Названы самые угоняемые в России модели автомобилей

Названы модели автомобилей, которые чаще всего угоняют у россиян в 2019 году.
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Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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Политика

Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
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Культура

Петербуржцы стали победителями грантового конкурса на форуме «Таврида»

На закрытии девятой смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса, сообщил портал МИА МИР.
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Общество

Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев

Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Экономика

Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым

В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
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Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Facebook удалил изображение по требованию Роскомнадзора

В Facebook удалили картинку, на которой на фоне государственного герба РФ и слова "Россия" были изображены нацистские символы.
Обновлено в 08:36
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