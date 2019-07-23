с чего всё началось

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Спорт Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

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Происшествия МЧС внепланово проверит детские лагеря после пожара под Хабаровском Сотрудники МЧС проведут внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха после пожара в палаточном городке на территории горонлыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровской области.

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Политика Савченко назвала «прекрасным чувством» поражение на выборах в Раду Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, назвала свободой свой проигрыш на внеочередных парламентских выборах.

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Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Политика Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Футбол ФК «Ростов» прокомментировал инцидент с фанатами «Спартака» Футбольный клуб «Ростов» выступил сегодня с официальным заявлением о ситуации в связи с потасовкой на «Ростов Арене» болельщиков «Спартака» с силами правопорядка.

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