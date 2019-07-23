с чего всё началось

Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты. По мнению создателей проекта, он позволит снизить число ложных террористических сообщений, которые распространяются с помощью e-mail.

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

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