Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mailRT на русском 07:18
Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты. По мнению создателей проекта, он позволит снизить число ложных террористических сообщений, которые распространяются с помощью e-mail.
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с чего всё началось
Сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.Российская газета05:24
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«Законопроект неуместен»: в Mail.ru Group раскритиковали инициативу Клишаса по электронной почте
Rambler News Service06:33
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