Общество

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mailRT на русском 07:18

Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты. По мнению создателей проекта, он позволит снизить число ложных террористических сообщений, которые распространяются с помощью e-mail.
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с чего всё началось
Сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект
, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.
Российская газета05:24

Подробнее о событии

Дума рассмотрит проект о пользовании e-mail только идентифицированными пользователями

ПРАЙМ04:50

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Интернет-омбудсмен счел неисполнимым законопроект об ограничении переписки с запрещенной информацией

Интерфакс05:28

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

Известия05:16

В Госдуму внесли проект об идентификации пользователей e-mail

РИА Новости07:16
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Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
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