В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времениRT на русском 06:43

с чего всё началось

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени. Автором инициативы является депутат нижней палаты парламента Андрей Барышев.

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Экономика Росстат сообщил о росте промышленного производства в стране За первые два месяца 2019 года в России зафиксирован рост объемов промышленного производства на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наука Физики ИЯФ придумали, как защитить термоядерный реактор Старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Шошин отметил, что железоводный способ защиты, используемый в реакторах деления, не подходит для проекта ИТЭР из-за строгих ограничений по весу всей конструкции.

Игры Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.

Политика Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.

Происшествия В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.

Политика Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.

Политика Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Армия и оружие В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников США считают, что Россия и Китай, обсуждая предотвращение гонки вооружений в космосе, параллельно разрабатывают вооружения, которые могут быть использованы для уничтожения спутников, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет.

Гаджеты Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.

Экономика Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС.

Экономика Власти Франции подсчитали ущерб от манифестаций «желтых жилетов» Ранее Французская федерация страхования сообщила, что оценивает убытки от акций "желтых жилетов" в €170 млн.

Происшествия Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.

Спорт Загитова последней покажет короткую программу на чемпионате мира Женщины покажут короткую программу на чемпионате мира завтра, 20 марта.

Политика МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

Происшествия Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.

Футбол Азар прокомментировал возможный переход в «Реал» Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал возможный переход в "Реал".

Происшествия В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.