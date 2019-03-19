В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времениRT на русском 06:43

с чего всё началось

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени. Автором инициативы является депутат нижней палаты парламента Андрей Барышев.

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

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