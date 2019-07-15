Армия и оружие
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского мостаРоссийская газета 11:18
Крымский мост надежно защищен от возможных провокаций со стороны Украины, заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.
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с чего всё началось
В интервью LB.ua он рассказал, что на Украине «фактически с нуля» был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», а также модернизирован ракетный комплекс С-125.Коммерсантъ10:49
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
Интернет
Microsoft начнет удалять неактивные аккаунты
Microsoft начнет удалять заброшенные учетные записи, которые были активны последний раз более двух лет назад.
Обновлено в 04:08
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Наука
Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции
В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран
Обновлено в 12:42
Политика
Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Политика
Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения брака в подписных листах.
Обновлено в 13:09
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Политика
Медведчук опубликовал на своем Youtube-канале фильм Оливера Стоуна про Украину
Документальный фильм "Нерассказанная история Украины", продюсером которой выступил всемирно известный кинорежиссер Оливер Стоун, опубликован на канале в Youtube украинского политика Виктора Медведчука 15 июля Показ этой картины на телеканале "112 Украина" был запланирован на 13 июля, однако после угроз националистов и обстрела здания канала из гранатомета от показа фильма в эфире отказались.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Политика
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Общество
Первая российская мощная газовая турбина заработала
Обновлено в 10:34
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Общество
Как бы выглядели в старости Басков, Волочкова и другие звезды
Иногда смотришь на знаменитостей и понимаешь - с годами они выглядят все лучше.
Обновлено в 07:16
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.
Обновлено в 05:43
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика
Зеленский намерен сменить 12 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса, сообщили 15 июля в пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:05
Политика
Зеленский объяснил, почему не отказался от кортежа
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил на своей странице в Facebook, почему не отказался от кортежа и не стал ездить на велосипеде, как обещал в ходе предвыборной кампании.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Появилась информация о тайной свадьбе Юлии Барановской в Камбодже
Сегодня Юлия Барановская официально опровергла информацию о свадьбе: «Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду».
Обновлено в 05:45
Общество
Жизнь после паводка: Виталий Мутко наметил план восстановления Тулуна
На улице Озерная не осталось ни одного дома, который бы ни пострадал от паводка.
Обновлено в 12:30
Политика
Найдено решение миграционного кризиса в США
Администрация президента США Дональда Трампа нашла решение, которое поможет ограничить возможность просить убежище для мигрантов из стран Центральной Америки.
Обновлено в 10:48
Футбол
«Монако» подписал долгосрочный контракт с вратарем «Монпелье»
Голкипер «Монпелье» Бенжамен Лекомт стал игроком «Монако». Трудовое соглашение с 28-летним французом рассчитано на 5 лет.
Обновлено в 13:03
Авто
АвтоВАЗ обновит вездеход Lada 4x4 Bronto
Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Футбол
УЕФА получил более 19 млн заявок на билеты Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил заявки на 19,3 млн билетов на посещение матчей чемпионата Европы.
Обновлено в 12:09