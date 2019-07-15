Армия и оружие

В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского мостаРоссийская газета 11:18

Крымский мост надежно защищен от возможных провокаций со стороны Украины, заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.
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с чего всё началось
В интервью LB.ua
 он рассказал, что на Украине «фактически с нуля» был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», а также модернизирован ракетный комплекс С-125.
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В Госдуме ответили на угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост «за минуты»

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Газета.Ru13:11
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«Кровавый пастор» мечтает уничтожить Крымский мост

Вести.UZ11:11
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
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Microsoft начнет удалять неактивные аккаунты

Microsoft начнет удалять заброшенные учетные записи, которые были активны последний раз более двух лет назад.
Обновлено в 04:08
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Наука

Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции

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Армия и оружие

Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран

Обновлено в 12:42
Политика

Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Политика

Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения брака в подписных листах.
Обновлено в 13:09
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Политика

Медведчук опубликовал на своем Youtube-канале фильм Оливера Стоуна про Украину

Документальный фильм "Нерассказанная история Украины", продюсером которой выступил всемирно известный кинорежиссер Оливер Стоун, опубликован на канале в Youtube украинского политика Виктора Медведчука 15 июля Показ этой картины на телеканале "112 Украина" был запланирован на 13 июля, однако после угроз националистов и обстрела здания канала из гранатомета от показа фильма в эфире отказались.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
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Первая российская мощная газовая турбина заработала

Обновлено в 10:34
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В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
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Как бы выглядели в старости Басков, Волочкова и другие звезды

Иногда смотришь на знаменитостей и понимаешь - с годами они выглядят все лучше.
Обновлено в 07:16
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Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

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Обновлено в 05:43
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СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
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Политика

Зеленский намерен сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса, сообщили 15 июля в пресс-служба главы государства.
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Зеленский объяснил, почему не отказался от кортежа

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил на своей странице в Facebook, почему не отказался от кортежа и не стал ездить на велосипеде, как обещал в ходе предвыборной кампании.
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Появилась информация о тайной свадьбе Юлии Барановской в Камбодже

Сегодня Юлия Барановская официально опровергла информацию о свадьбе: «Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду».
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Найдено решение миграционного кризиса в США

Администрация президента США Дональда Трампа нашла решение, которое поможет ограничить возможность просить убежище для мигрантов из стран Центральной Америки.
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Голкипер «Монпелье» Бенжамен Лекомт стал игроком «Монако». Трудовое соглашение с 28-летним французом рассчитано на 5 лет.
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Авто

АвтоВАЗ обновит вездеход Lada 4x4 Bronto

Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
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УЕФА получил более 19 млн заявок на билеты Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил заявки на 19,3 млн билетов на посещение матчей чемпионата Европы.
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