с чего всё началось

Крымский мост надежно защищен от возможных провокаций со стороны Украины, заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Интернет Microsoft начнет удалять неактивные аккаунты Microsoft начнет удалять заброшенные учетные записи, которые были активны последний раз более двух лет назад.

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Происшествия Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

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Политика Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения брака в подписных листах.

Политика Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.

Политика Медведчук опубликовал на своем Youtube-канале фильм Оливера Стоуна про Украину Документальный фильм "Нерассказанная история Украины", продюсером которой выступил всемирно известный кинорежиссер Оливер Стоун, опубликован на канале в Youtube украинского политика Виктора Медведчука 15 июля Показ этой картины на телеканале "112 Украина" был запланирован на 13 июля, однако после угроз националистов и обстрела здания канала из гранатомета от показа фильма в эфире отказались.

Происшествия Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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