Политика

В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению КрымаИзвестия 03:28

Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.
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с чего всё началось

В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова

Новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию — бессмыслица и акт популизма, заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.
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«Дурак думкой богат. Их стратегия годна только для пополнения мусорного ведра»: В Крыму оценили стратегию Украины по возвращению полуострова

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В Крыму раскритиковали стратегию Зеленского по возвращению полуострова

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В Крыму оценили план Зеленского по возвращению полуострова

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В России оценили новую стратегию Зеленского по возвращению Крыма

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В России отреагировали на планы Киева по «реинтеграции» Крыма и Донбасса

RT на русском06:26

В Крыму назвали стратегию Зеленского по «возращению» полуострова «актом популизма»

Московский Комсомолец00:19
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
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Макгрегор вмазал по лицу пенсионеру, который отказался пить его виски

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Под Ульяновском один человек умер от отравления подсолнечным маслом

Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления — скорее всего, причиной стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
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В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду

В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
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Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца

Обновлено в 04:41
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
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Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
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Происшествия

На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар

Обновлено в 07:33
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Старшая дочь певицы Славы стала похожа на звездную маму

Певица Слава в Instagram разместила снимок, на котором она в обществе своей девятнадцатилетней старшей дочери Александры Морозовой.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Опубликованы записи взлета и аварийной посадки А321

В Сети опубликованы видеозаписи взлета и посадки пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который аварийно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей.
Обновлено вчера в 03:50
Армия и оружие

В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат

По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель

Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Футбол

«МЮ» представил третью форму черного цвета с принтом в виде роз

Обновлено в 07:31
Общество

Умерла голландская принцесса Кристина

Обновлено в 04:43
Энергетика

«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд

Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Футбол

Азар купил особняк в Мадриде почти за 11 миллионов евро

Обновлено в 02:41
Футбол

Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»

Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Политика

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено 14 августа в 21:44
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Дональд Трамп хочет купить Гренландию — крупнейший в мире остров, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.
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Экономика

Минимальный размер оплаты труда могут повысить с 1 января 2020 года

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года может составить 12 130 рублей против нынешних 11 280 рублей, соответствующий проект Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Авто

Показаны первые изображения нового УАЗ-452 «Буханка»

Последняя визуализация от стороних художников показывает «Буханку» в виде кемпера.
Обновлено в 03:58
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На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
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Обновлено в 06:15
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АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн дисков для колес

Российский АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков для моделей LADA.
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Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
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Обновлено вчера в 08:51
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Врио главы Зауралья попросил президента о помощи в решении ряда проблемных вопросов Президент РФ Владимир Путин озвучил условия для создания свободной экономической зоны в Курганской области.
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В России запретят старые автомобили

Обновлено 14 августа в 02:42
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