Новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию — бессмыслица и акт популизма, заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.

с чего всё началось

Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.

В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма

Происшествия Под Ульяновском один человек умер от отравления подсолнечным маслом Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления — скорее всего, причиной стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

Происшествия В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Шоу-бизнес Старшая дочь певицы Славы стала похожа на звездную маму Певица Слава в Instagram разместила снимок, на котором она в обществе своей девятнадцатилетней старшей дочери Александры Морозовой.

Происшествия Опубликованы записи взлета и аварийной посадки А321 В Сети опубликованы видеозаписи взлета и посадки пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который аварийно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей.

Армия и оружие В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.

Происшествия Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».

Энергетика «Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.

Футбол Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако» Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.

Политика Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».

Политика WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию Дональд Трамп хочет купить Гренландию — крупнейший в мире остров, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.

Экономика Минимальный размер оплаты труда могут повысить с 1 января 2020 года Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года может составить 12 130 рублей против нынешних 11 280 рублей, соответствующий проект Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Авто Показаны первые изображения нового УАЗ-452 «Буханка» Последняя визуализация от стороних художников показывает «Буханку» в виде кемпера.

Авто 400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.

Общество В Берлине женщина пыталась через суд устроить свою дочь в мужской хор 16 августа в административном суде Берлина прошло разбирательство дела местной жительницы, пытавшейся устроить свою дочь в хор для мальчиков, пишет газета Berliner Morgenpost.

Авто АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн дисков для колес Российский АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков для моделей LADA.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Политика Путин поставил Шумкову условия создания СЭЗ в Курганской области Врио главы Зауралья попросил президента о помощи в решении ряда проблемных вопросов Президент РФ Владимир Путин озвучил условия для создания свободной экономической зоны в Курганской области.