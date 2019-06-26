В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в БайкалеRT на русском 10:54

Увеличение концентрации токсинов в Байкале приведет к тому, что вода из озера перестанет соответствовать санитарным нормам, заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов.

с чего всё началось

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.

В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

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