Америка просто напоминает своему великому союзнику, что сейчас не время ослаблять или подрывать НАТО. Россия стоит на пороге, каждому должно быть понятно, что НАТО необходимо укреплять.

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что Германия тратит недостаточно средств на оборону. В НАТО считают, что сейчас не время ослаблять блок, «когда Россия на пороге». Соединенные Штаты считают, то ФРГ должна увеличить свои расходы на оборону из-за российской угрозы.

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