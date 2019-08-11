Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕСРИА Новости 05:11
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Читать в источнике
Оценить263
с чего всё началось
"Если посмотреть на вещи с объективной точки зрения и говорить, как есть, - подчеркнул в эфире YouTube-канала "Союз блогеров Украины" немецкий политолог, - я не могу представить ни при каких обстоятельствах, что такое государство, как Украина, присоединится к НАТО и Евросоюзу".Царьградвчера в 21:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:27, Вашингтон
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец
Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Гаджеты
Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony
В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что зарубежные силы на протестной акции, которая 10 августа прошла в Москве на проспекте Академика Сахарова, использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.
Обновлено в 08:00
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Происшествия
При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек
В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.
Обновлено в 07:04
Политика
Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube
Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В Петербурге механик автосервиса ударил ножом посетителя
Полиция Петербурга задержала сотрудника автосервиса, который подозревается в том, что ударил ножом в шею посетителя, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США
Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
Обновлено в 06:38
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Осколки двигателя Boeing упали на пригород Рима
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Испании в террасу бара врезался автомобиль
Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.
Обновлено в 05:53
Происшествия
На Канарских островах из-за природных пожаров эвакуировали 400 человек
Более 400 человек эвакуировали на острове Гран-Канария в результате природного пожара, сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Рассекречено возможное название iPhone 11
Новый флагманский смартфон от американской корпорации Apple может выйти под названием iPhone 11 Pro.
Обновлено в 02:31
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Ополченцы уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 05:55