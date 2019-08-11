с чего всё началось

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.

В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

Политика Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.

Армия и оружие В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.

Общество Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.

Политика Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что зарубежные силы на протестной акции, которая 10 августа прошла в Москве на проспекте Академика Сахарова, использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Происшествия Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Происшествия Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.

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Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Происшествия Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.

Происшествия При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.

Политика Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Армия и оружие Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.

Происшествия В Петербурге механик автосервиса ударил ножом посетителя Полиция Петербурга задержала сотрудника автосервиса, который подозревается в том, что ударил ножом в шею посетителя, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.

Политика Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Происшествия В Испании в террасу бара врезался автомобиль Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.

Происшествия На Канарских островах из-за природных пожаров эвакуировали 400 человек Более 400 человек эвакуировали на острове Гран-Канария в результате природного пожара, сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.

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Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.