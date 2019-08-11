Политика

В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕСРИА Новости 05:11

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
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"Если посмотреть на вещи с объективной точки зрения и говорить, как есть, - подчеркнул в эфире
 YouTube-канала "Союз блогеров Украины" немецкий политолог, - я не могу представить ни при каких обстоятельствах, что такое государство, как Украина, присоединится к НАТО и Евросоюзу".
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Александр Рар
Немецкий журналист
Немецкий журналист-международник; известен своей близостью к российским властным кругам.
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