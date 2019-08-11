с чего всё началось

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.

В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

Армия и оружие КНДР заявила об испытаниях «нового оружия» 10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Происшествия «ОВД-инфо» обновило информацию о задержанных после митинга в Москве В столице в субботу прошел согласованный митинг за честные выборы, который, по данным проекта «Белый счетчик», собрал более 50 000 человек.

Шоу-бизнес Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин Ольга Бузова 10 августа посетила Анапу, чтобы дать концерт на главной городской эстраде.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Армия и оружие В США оценили проект российского бомбардировщика ПАК ДА Российское Министерство обороны нацелено на создание стратегического бомбардировщика-невидимки нового поколения, причем первый полет ПАК ДА запланирован уже на 2025-2026 годы, пишет The National Interest.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Политика Ницой сказала, что уничтожит Украину Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.

Армия и оружие Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Политика Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.

Шоу-бизнес Божена Рынска хочет зачать ребенка от покойного супруга Журналистка Божена Рынска, супруга покончившего жизнь самоубийством Игоря Малашенко – сооснователя телеканала НТВ и главы предвыборного штаба Ксении Собчак, призналась, что хотела бы забеременеть от покойного мужа.

Политика В Крыму назвали бессилием протест Киева из-за поездки Путина Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что протест МИД Украины из-за поездки президента России Владимира Путина на полуостров свидетельствует о бессилии Киева.

Армия и оружие Киев вторые сутки не эвакуирует тела подорвавшихся на своих минах сапёров Украинские силовики вторые сутки не предпринимают никаких попыток забрать тела подорвавшихся на минах у линии соприкосновения бойцов 72-й бригады ВСУ, несмотря на гарантии безопасности, данные Народной милицией ЛНР.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Футбол На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.

Футбол Джорджевич прошёл медобследование для перехода в «Локомотив» Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прошёл медицинское обследование для «Локомотива» и близок к переходу в московскую команду.

Происшествия Суд отказал следствию в аресте режиссера Дмитрия Васильева Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев, задержанный в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, находится в реанимации 20-ой горбольницы в тяжелом состоянии.